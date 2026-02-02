El Gobierno dispuso cambios en el DNI y los pasaportes

La Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) dispuso este viernes una serie de cambios y actualizaciones en el DNI y el pasaporte, que entraron en vigencia a partir de ayer.

BUENOS AIRES.- A través de la Disposición 55/2026, el Gobierno estableció cambios significativos en el Documento Nacional de Identidad para modernizarlo y también para aumentar su seguridad y alinearla con los estándares de seguridad de la Aviación Civil Internacional (OACI) de las Naciones Unidas, que establece los parámetros internacionales para documentos de viaje en todo el mundo.

Según se indicó, las modificaciones más importantes se centran en la tecnología y en los materiales usados para su elaboración del documento de identidad. El DNI tarjeta pasará a realizarse con un nuevo material: policarbonato (con datos variables grabados por láser e impresión a chorro de tinta).

Además, incorporará un chip inteligente de lectura sin contacto -que fortalece la protección de la identidad de los ciudadanos-. También se aprobaron nuevas medidas de seguridad de Nivel 1 (que son las que pueden ser identificadas a simple vista sin la necesidad de herramientas especiales).

Los DNI mantendrán su plena vigencia hasta su fecha de vencimiento, por lo que el trámite para obtener el nuevo formato no será obligatorio hasta entonces. Durante los primeros días de febrero, algunas personas podrían recibir aún el formato anterior, mientras los registros civiles y las oficinas del Renapercompletan la adecuación de su software para la toma de datos.

Según se detalló en la disposición, los nuevos DNI tendrán diferentes fechas de actualización y validez, según la edad de las personas.

Los DNI de personas argentinas mayores de 14 años tendrán una validez 15 años, a partir de su emisión.

Las personas menores, deberán renovarlo entre los 5 y los 8 años y al cumplir los 14 años.

El DNI para los menores de “cero año“ provisorio tendrá una validez de 6 meses a partir de la fecha de su emisión.

Los menores de 14 años recibirán un DNI con iguales características y mejoras.

Qué cambios tendrán los pasaportes

A través de la Disposición 54/2026, publicada en el Boletín Oficial, también se dispuso una modernización del Pasaporte a fin de aumentar su seguridad y prevenir fraudes. Según se explicó, el nuevo diseño se ajusta a los estándares tecnológicos internacionales establecidos por la OACI.

El nuevo ejemplar incorporará una hoja de policarbonato personalizada, lo que eleva la resistencia física del documento. Además utilizará tecnología de grabado láser para la inserción de los datos identificatorios. El documento contará con un total de 34 páginas.

Los Pasaportes emitidos anteriormente también conservarán su validez legal hasta que expire su fecha de vencimiento original. Asimismo, se indicó que la transición hacia este nuevo formato será gradual para aprovechar los materiales e insumos existentes en el organismo.