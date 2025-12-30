El Gobierno dispuso ascensos para el personal de la Policía de Tierra del Fuego

El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur resolvió avanzar con una nueva tanda de ascensos para el personal policial, en el marco de lo establecido por el Decreto Provincial Nº 2994/25, firmado por el gobernador Gustavo Adrián Melella. La decisión comenzará a regir desde el 1º de enero de 2026 y alcanza a efectivos de los cuadros Superior, Subalterno y Civil.

Según se desprende del decreto, la medida cuenta con respaldo presupuestario y fue adoptada tras los informes técnicos y legales correspondientes emitidos por la Secretaría de Coordinación Legal y otros organismos intervinientes. Los ascensos se realizarán de acuerdo con las jerarquías detalladas en los anexos I a XXI, conforme a los dictámenes administrativos que acompañan la norma.

La decisión fue comunicada oficialmente a toda la fuerza a través de una Circular General de la Jefatura de Policía, fechada el 29 de diciembre de 2025, en la que se informa que el personal alcanzado será promovido al grado inmediato superior, conforme a lo dispuesto por el Ejecutivo provincial.

Asimismo, se indicó que los efectivos notificados contarán con los plazos administrativos correspondientes para interponer recursos de reconsideración, tal como lo establece la normativa vigente. Finalmente, el decreto ordena su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y su archivo, dando así validez formal a una medida que impacta directamente en la carrera profesional del personal policial fueguino.