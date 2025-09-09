El Gobierno dice que “se hace cargo de la insatisfacción”

El Gobierno aclaró ayer que aún debe terminar de analizar los resultados desfavorables de las elecciones legislativas bonaerenses aunque señaló que “se hace cargo de la insatisfacción” producto de la situación económica.

BUENOS AIRES (NA).- “Nos hacemos cargo de la insatisfacción, pero no va a haber cambio en el rumbo económico, lo del domingo no tiene que ver con el rumbo económico. Es como dijo (el jefe de Gabinete, Guillermo) Francos: la mejora en la economía no se percibe aún pese que a los salarios le están ganando a la inflación”, remarcó uno de los principales funcionarios con despacho en Casa Rosada.

Sobre la dura derrota en el principal distrito del país, donde Fuerza Patria obtuvo el 47,28 por ciento y aventajó por 14 puntos a La Libertad Avanza (LLA), que cosechó el 33,71, el funcionario aclaró que “no terminamos todavía de analizar los resultados, cualquier diagnóstico serio lleva tiempo”.

En declaraciones a periodistas acreditados en Casa Rosada, entre ellos la Agencia Noticias Argentinas, desestimó que vaya a haber cambios de Gabinete aunque esa posibilidad estaba en análisis en las últimas horas.

Consultado sobre si se aplicaron maniobras por parte del aparato peronista para ampliar la ventaja, el dirigente libertario respondió que “algo de eso pudo haber pero no explica los 14 puntos de diferencia”.