El Gobierno dialoga con Cámaras y asociaciones sobre la intervención del puerto

En el marco de la reciente intervención del Puerto de Ushuaia por parte de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, el Gobierno Provincial mantuvo este viernes una reunión de trabajo con los representantes de los principales sectores turísticos y comerciales de la provincia.

El encuentro, celebrado en Casa de Gobierno, fue encabezado por la vicegobernadora Mónica Urquiza y contó con la presencia del ministro Jefe de Gabinete, Jorge Canals; el presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia; el secretario Legal de Gobierno, Emiliano Fossatto; e integrantes del área legal de la DPP.

Por el sector privado, participaron representantes de la Cámara de Turismo de Tierra del Fuego, la Asociación de Agencias Fueguinas de Viajes y Turismo, la Cámara Hotelera Gastronómica, la Cámara de Comercio de Ushuaia y la Asociación de Hoteles de Turismo filial Tierra del Fuego.

La vicegobernadora informó a los presentes el proceso que llevó adelante el Gobierno Provincial junto con la Dirección Provincial de Puertos, ya sean las acciones previas, el desarrollo y las medidas posteriores a la intervención del puerto por parte del Gobierno Nacional.

Urquiza reiteró la arbitrariedad y falta de justificación de la medida, negando rotundamente el desvío de fondos o una situación de infraestructura crítica en la terminal portuaria.

Asimismo comentó que el gobernador Gustavo Melella se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires manteniendo reuniones y con diálogo abierto con el ministro del Interior, Diego Santilli, en un esfuerzo constante por defender los intereses de la provincia.

No obstante y sin perjuicio de las presentaciones administrativas y judiciales que correspondan para devolver el control del puerto a los fueguinos y fueguinas, el Gobernador puso como condición no paralizar la actividad portuaria.

Tras la reunión, Patricio Cornejo, presidente de la Cámara de Turismo de Tierra del Fuego, expresó que “las cámaras solicitamos este encuentro para mantener una comunicación constante y recibir información sobre los avances de la situación, con el fin de que continúe garantizándose la operatividad del Puerto de Ushuaia, que es sin lugar a dudas un recurso estratégico y fundamental para que la industria turística de Tierra del Fuego se pueda desarrollar”.

La reunión concluyó con el compromiso de mantener canales de comunicación fluidos y permanentes entre el Gobierno Provincial y los representantes del sector productivo a fin de actuar de manera coordinada para preservar los intereses estratégicos de Tierra del Fuego.

