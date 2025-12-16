El Gobierno dejó afuera a gobernadores cercanos a Cristina

En Balcarce 50 no ven viable acercar posiciones con los cuatro mandatarios referenciados en la figura de la expresidenta, pese a que por estos días no mantienen un vínculo estrecho como meses atrás.

BUENOS AIRES (NA).- Culminada la ronda de reuniones con gobernadores aliados, el Gobierno resolvió no convocar a los cuatro mandatarios provinciales que se muestran opositores a la gestión del presidente Javier Milei.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, la determinación se adoptó por la incompatibilidad en las agendas entre la Casa Rosada y los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gildo Insfrán (Formosa).

“¿Puede existir la reunión en el futuro? Tal vez exista, pero hoy no tiene mucho sentido cuando lo único que les importa es que al Gobierno le vaya mal. No hay mucho para dialogar”, anticipó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encargado de recibir a los representantes provinciales junto al ministro del Interior, Diego Santilli, en Balcarce 50.

De esta forma, las negociaciones abiertas camino a la necesidad de aprobar la reforma laboral y el Presupuesto 2026 se darán en el plano provincial, con los 20 que firmaron el Pacto de Mayo en Tucumán y los bloques legislativos dispuestos a instrumentaron los cambios.

Por el momento tampoco habrá reunión con el santafesino Maximiliano Pullaro, quien se resiste a fotografiarse junto a miembros del Poder Ejecutivo Nacional y reclama “soluciones” ante las demandas provinciales. Sin embargo, por los pasillos de Casa Rosada se muestran esperanzados por el vínculo al sostener que hay conversaciones subterráneas.

Pese a la determinación, hay quienes se escudan en que la administración libertaria estableció contactos con varios representantes peronistas y ejemplifican con la visita de Sergio Ziliotto (La Pampa), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). “Hablar con peronistas, hablamos” ironizaron.

En los próximos días, Santilli y Adorni intensificarán el trabajo en coordinación con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich para intentar obtener los primeros éxitos legislativos del segundo tramo de la gestión.