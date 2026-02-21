El Gobierno de la Provincia fortalece el desarrollo emprendedor

El Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría de Economía Popular y Emprendedurismo, llevó adelante en Ushuaia un taller de capacitación en oficios, dirigido a vecinas y vecinos interesados en iniciar o fortalecer su emprendimiento.

El taller de esmaltado permanente brindó herramientas básicas de manicura profesional y la técnica de esmaltado semipermanente, con modalidad práctica y contenidos orientados al trabajo independiente.

Además de la enseñanza específica, se buscó fomentar el espíritu emprendedor y brindar herramientas concretas para que las y los participantes puedan desarrollar un oficio y generar una salida laboral.

La actividad marcó el cierre de esta edición en la capital fueguina. Posteriormente, continuará en Tolhuin los días 25 y 27 de febrero, de 14 a 17 horas, en la Delegación ubicada en Santiago Rupatini 285, y luego en Río Grande los días 11 y 13 de marzo, de 13 a 15 horas, en el espacio ubicado en Kau 883.

La inscripción continúa abierta, con cupos limitados. Las personas interesadas pueden anotarse a través del siguiente enlace:

https://forms.gle/ZL9KQX7kDxpwLGh99

La propuesta forma parte de las acciones que el Gobierno provincial impulsa para acompañar y fortalecer el desarrollo emprendedor en toda la provincia, constituyéndose como una herramienta abierta a toda la comunidad fueguina.