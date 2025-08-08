El Gobierno acompaña la ultramaratón por el CAAD

El gobernador Gustavo Melella mantuvo un encuentro con el legislador Federico Sciurano y representantes del CAAD, con el objetivo de acompañar y respaldar la cruzada solidaria que busca recaudar fondos para la construcción del nuevo Centro de Actividades Alternativas para Personas con Discapacidad.

USHUAIA.- Durante la reunión, el legislador Federico Sciurano expresó que “el Gobernador nos puso a disposición todo lo necesario para que esta cruzada solidaria sea un éxito. La idea es que entre todos hagamos un esfuerzo común para ayudar a la institución y concretar la construcción de su edificio propio”.

La ultramaratón solidaria comenzará el 12 de octubre en la ciudad de Río Grande y recorrerá 230 kilómetros hasta llegar al CAAD de Ushuaia. “Lo que buscamos es que seamos parte y cumplir el sueño de una institución que todos queremos mucho. El trabajo que hace el equipo del CAAD y el amor que transmiten es increíble”, agregó Sciurano.

Por su parte, la directora del CAAD, Fernanda Gaillard, destacó que “hoy mantuvimos una reunión con el Gobernador, la ministra Gabriela Castillo y el legislador Federico Sciurano, en el marco del proyecto de la ultramaratón. La idea es unir Río Grande, Tolhuin y Ushuaia para visibilizar las necesidades del CAAD y construir nuestro edificio propio”.