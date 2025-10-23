El gobernador Melella se reunió con deportistas de Tolhuin

El gobernador de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, mantuvo un encuentro en Tolhuin con deportistas que estuvieron compitiendo en el World Championship de Taekwondo que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires, en el estadio Islas Malvinas del club Argentino Juniors. Fueron competidores de Tolhuin que representaron a la Provincia en el torneo. Acompañaron la reunión el secretario de Deportes, Matías Runín y el secretario de Coordinación, Federico Velázquez.

USHUAIA.- La delegación de deportistas estuvo integrada por Juan Correa que logró el segundo puesto en combate y segundo puesto en forma, Uma Machado obtuvo tercer puesto en combate, Camila Benítez tercer puesto en combate y Luján Amarilla tercer puesto en combate. Simara Sibauti, Kevin Blanco y Zoe Díaz también representaron a Tolhuin y no obtuvieron medallas pero consiguieron un buen desempeño.

Los y las deportistas se están preparando asimismo para competir en un torneo provincial el 16 de noviembre en Río Grande, con miras al mundial del año que viene que se realizará en España.

El Gobernador felicitó a los taekwondistas por sus logros y a sus familias por el acompañamiento. También dialogó con ellos acerca de las experiencias vividas y de los próximos desafíos deportivos que enfrentarán, así como renovó el compromiso del Gobierno Provincial de continuar acompañando a los atletas fueguinos en su desarrollo y en sus competencias.

Concentraciones de seleccionados

En el marco de los preparativos de los seleccionados provinciales con vista a los próximos Juegos Binacionales de la Araucanía, la Secretaría de Deportes llevó a cabo este sábado las concentraciones de los selectivos de atletismo y judo en la ciudad de Ushuaia.

El seleccionado de atletismo, con presencia de atletas de Ushuaia y Río Grande, realizó trabajos de pista y campo en la pista municipal de Ushuaia, donde se efectuaron testeos para ir confeccionando el equipo fueguino que se presentará en la provincia de La Pampa.

En la jornada evaluativa se hicieron pruebas de lanzamiento, velocidad y salto, para ir registrando las marcas de los atletas y detallar las pruebas en las que se enrolarán luego en los binacionales.

En este sentido, la entrenadora Juliana Mateu, integrante del cuerpo técnico de Tierra del Fuego, señaló que «los chicos llegan muy bien, con varias competencias que ya teníamos previstas en el inicio del calendario y ahora se viene un mes con una intensa puesta a punto para que lleguen de la mejor forma a la Araucanía».

«Estamos muy ilusionados con los Juegos y el deseo de poder hacer un buen papel en La Pampa», concluyó la entrenadora.

En lo que respecta al seleccionado de Judo estuvieron entrenando en doble turno en las instalaciones del Dojo Municipal, a las órdenes del head coach provincial, Mariano Coto Bersier, quien es además referente de la Selección Argentina de la especialidad.

En cuanto a la planificación desarrollada, el responsable técnico provincial aseguró que «luego del Nacional estamos en la etapa final de cara a los Juegos de la Araucanía. Tenemos un equipo con gran nivel y ahora hay un grupo que se presentará en el Sudamericano por lo que el ritmo competitivo está garantizado».

El estímulo organizado sirvió para ver cómo vienen trabajando los chicos y puntualizar en algunos conceptos. «Siempre tuvimos muy buenos resultados y rendimientos en los Juegos esperamos seguir de esta manera, siempre mejorando», expresó.