El «Galileo» del bahiense Nilo Navas llegó a las Malvinas

El arribo fue este sábado y se estima que estén una semana en las islas.

El velero «Galileo» del bahiense Nilo Navas, afectado a la Fundación Malvinas Argentinas y comandado por el capitán Jorge Patoco, llegó este sábado a Las Malvinas

«Galileo en Malvinas, honor y gloria a los héroes de Malvinas», publicó en su Facebook, donde lleva el registro de este viaje en el que lo acompaña el velero Pampa Mía, al mando del capitán Andrés Antonini.

Es la segunda etapa de un recorrido y se espera que permanecerá durante una semana para recorrer enclaves vinculados a la gesta de 1982.

«Ningún suelo tan querido en la Patria en su extensión. Veleros Argentinos en Malvinas», escribió en otra publicación en la misma red social.

Finalizadas las actividades en el archipiélago, el velero pondrá proa hacia Bahía Blanca, continuará luego hacia Mar del Plata y finalmente arribará al Puerto de Buenos Aires, donde permanecerá durante todo 2026 para tareas de mantenimiento general.

