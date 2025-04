El final de 1923 nos habría revelado quién será el villano de 1944, el próximo spin-off de Yellowstone

Tras el épico final de 1923, muchos esperan con ansias novedades de 1944, el próximo spin-off del universo Yellowstone.

Desde su estreno en 2018, Yellowstone no ha hecho más que revolucionar la pantalla chica y revitalizar el género western. La ficción encabezada por Kevin Costner se extendió por cinco temporadas y llegó a su fin en diciembre de 2024, pero eso no quiere decir que la historia no continúa.

Mientras se encontraba en emisión, se estrenaron dos series spin-off y que ejercían el rol de precuela. Una de ellas fue 1883, estrenada en 2021, y que nos trasladaba al año titular para narrar la historia de la primera generación de Duttons y cómo su travesía por el Viejo Oeste americano los lleva a parar a las tierras de Montana donde terminan asentándose y construyendo el que será su enorme rancho.

Mira el tráiler del spin-off de Yellowstone, 1923:

Luego en 2022 llegó otra serie que expandía el universo y que indagaba en el pasado de la familia Dutton: 1923. Esta ficción tuvo un total de dos temporadas, llegando a su fin el pasado 6 de abril, y nos muestra a la segunda generación de Duttons, quienes con su rancho ya en pie, deben protegerlo de aquellos que buscan arrebatárselo.

El final de 1923 fue muy esclarecedor, especialmente porque ayudó a los fanáticos del universo western a poder entender cómo terminaba de construirse el árbol genealógico Dutton. Por supuesto, también dejó la puerta abierta para lo que será el próximo spin-off de Yellowstone, 1944, el cual muchos especulan que abordará a otra generación de Duttons, esta vez encabezada por John Dutton II, el hijo de Spencer y padre del John Dutton III de Kevin Costner.

Lo cierto es que existen pocos detalles de esta nueva producción, y eso puede deberse a que actualmente el creador de la serie, Taylor Sheridan, tiene varios spin-offs en puerta. Aún así, los fanáticos son optimistas de que pronto tendremos novedades de 1944, y algunos no han dudado en teorizar sobre qué podría ocurrir en la misma.

¿1923 nos adelantó quién será el villano de 1944?

Como toda serie del universo Yellowstone, resulta imposible tener a los Dutton viviendo una vida tranquila en el Oeste, y por ende, siempre deberá existir alguna fuerza antagónica que signifique un dolor de cabeza para la familia. En Yellowstone tuvimos varios villanos, mientras que el más memorable de 1923 era Donald Whitfield (Timothy Dalton), el magnate de la minería que quería apoderarse de sus tierras.

Sin embargo, otro notable antagonista de 1923 era Banner Creighton, el granjero y rival de Jacob Dutton (Harrison Ford) interpretado por Jerome Flynn y que se convierte en secuaz de Whitfield. Y es justamente con este personaje que la serie podría dejarnos algunas pistas sobre quién será el enemigo en 1944.

Como muchos recordarán, en el último episodio de la serie western, Banner logra de alguna manera redimirse tras darse cuenta que Whitfield no es una buena persona y está llevando la guerra con los Dutton demasiado lejos. Y cuando el enfrentamiento en la estación de tren está a punto de estallar, éste se asegura de que su esposa e hijo salgan ilesos.

El hijo de Banner Creighton… ¿posible antagonista de los Dutton?

Cuando Banner se da cuenta que él no saldrá con vida del enfrentamiento, se asegura de darle dinero a su esposa, Ellie (Sarah Randall Hunt), para que aborde el tren junto a su hijo, Henry (Justin Stella), rumbo a Portland. Esto eventualmente se cumple, pero cuando madre e hijo logran abordar el tren, también se convierten en testigo de la muerte de Banner en manos del Sheriff William McDowell (Robert Patrick).

¿Y por qué muchos piensan que Henry podría ser el antagonista de 1944? Pues por una frase en particular que le dice su padre en el final de la serie. “Un hombre no puede hacerse rico en Montana. Se hace rico en otro lugar, luego viene a Montana y se hace aún más rico”. De esta manera, los fanáticos de la serie western tienen la teoría de que Henry se marcha a Portland con su madre, logra hacerse de una fortuna considerable y luego se propone regresar a Montana y vengar la muerte de su padre, poniendo a la familia Dutton como objetivo.

En el año en el que transcurriría la serie, no caben dudas de que John Dutton II ya tendría un rol importante, pues tendrá alrededor de 20 años, mientras que Spencer ya se encontraría en una etapa más adulta (en el final de 1923 se revela que éste muere a finales de la década del 60). En cuanto a Henry, este ya será un hombre adulto pero alimentado con la ira y la impotencia de ver cómo su padre fue asesinado por uno de los cómplices de los Dutton.