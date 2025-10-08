Deportes

El fin de semana quedarán definidos los Cuartos de Final

miércoles 8 de octubre de 2025
Todo hace indicar que este fin de semana se jugará la séptima y última fecha de la primera fase del Torneo Clausura de Futsal AFA en la máxima división, que dejará establecidos los cruces de Cuartos de Final, los cuales se jugarían al regreso de la selección de Río Grande del Primer Campeonato Nacional de Selección de Liga a desarrollarse en Posadas, Misiones.

RIO GRANDE.- Por pedido del entrenador, anoche se estaban evaluando los pasos a seguir, dado que ya no hay demasiado tiempo de recuperar jugadores en caso que se lesionen en esa fecha o bien si se juegan los Cuartos antes del viaje.

La buena noticia para Nicolás Barrios es que Camioneros y Luz y Fuerza -que son los que más jugadores aportan a la Selección- ya están clasificados e independientemente del resultado que obtengan en esta fecha de cierre no perderán el número uno de sus zonas, ese será un alivio dado que estos jugadores serán preservados.

Los otros clasificados a Cuartos son Escuela Argentina que no tiene ningún jugar en la Selección, y Rosario que cuenta con Wladimir González, quien seguramente no será arriesgado en su choque frente a Luz y Fuerza porque no le cambiaría mucho el resultado, dado que tener que jugar con el segundo o el tercero de la otra zona no cambia mucho la ecuación, aunque si clasifica cuarto, ahí cambia mucho.

Los que pugnan por ingresar en la Zona A son: Arsenal que tiene el choque más accesible de todos cuando se mida frente a HVJ Futsal; Defensores del Sur que la tiene brava ante un Camioneros que no tendrá todo su potencial pero sí un equipo largo, y Estrella Austral que debe medirse frente a Club Italiano que tiene una mínima chance de llegar entre los mejores cuatro, junto a Los Troncos, otro complicado para clasificar.

Por la Zona B es cosa de tres elencos, San Isidro, Deportivo Río Grande y ADEFU; el Tachero tiene un compromiso accesible ante Deportivo Frías, pero dependerá mucho de que mantengan más tiempo elevado su ritmo de juego.

Deportivo Río Grande tiene un compromiso medio ante Metalúrgico, que puede hacer mucha fuerza o ser un rival accesible, mucho tendrá que ver cómo se levanta dado que ha hecho fuerza a muchos pero no logró resultados y ya está eliminado.

Y ADEFU es el que más complicado la tiene, primero porque debe vencer al siempre duro San Francisco -ya lo dejó fuera del Apertura-, y en caso de ganar, esperar un tropiezo de San Isidro o de Deportivo Río Grande, en caso de un empate de alguno de estos dos, también lo dejaría fuera de carrera por la gran diferencia de goles que hay entre ellos.

Posiciones – Zona A

Pos/Clubes            Pts.         J             G            E            P             GF          GC

1° Camioneros      18           6             6             0             0             68           14

2° Escuela Argentina            15           6             5             0             1             25           16

3° Arsenal FC        10           6             3             1             2             22           27

4° Defensores del Sur          9             6             3             0             3             32           22

5° Estrella Austral  7             6             2             1             3             27           31

6° Los Troncos      6             6             2             0             4             23           33

7° Club Italiano     6             6             2             0             4             15           43

8° HVJ Futsal        0             6             0             0             6             13           39

Posiciones – Zona B

Pos/Clubes            Pts.         J             G            E            P             GF          GC

1° Luz y Fuerza     18           6             6             0             0             45           19

2° Rosario RG13   6             4             1             1             22           13

3° San Isidro         10           6             3             1             2             36           19

4° Dep. Río Grande             10           6             3             1             2             27           19

5° ADEFU             8             6             2             2             2             15           17

6° San Francisco   6             6             2             0             4             24           40

7° Metalúrgico      4             6             1             1             4             19           27

8° Deportivo Frías 0             6             0             0             6             8             42

7ma. y última fecha

Zona A

Camioneros           vs.          Defensores del Sur

Estrella Austral      vs.          Club Italiano

HVJ Futsal            vs.          Arsenal FC

Los Troncos          vs.          Escuela Argentina

Zona B

Luz y Fuerza         vs.          Rosario

San Isidro              vs.          Deportivo Frías

Deportivo Río Grande          vs.          Metalúrgico

ADEFU  vs.          San Francisco

Clausura – Goleadores

Aaron Camino       Camioneros           13

Braian Sánchez     Defensores del Sur               12

Wladimir González              Rosario RG           10

Gustavo Chávez    Defensores del Sur               8

Jeremías Ponce      Camioneros           8

Raúl Romero         Arsenal FC            8

Alejandro Godoy  Camioneros           7

Gabriel Sánchez    San Isidro              7

Milton Benítez       Camioneros           6

Jorge Fresia           Luz y Fuerza         6

Martín Igor            Defensores del Sur               6

Uriel Mayol           Deportivo Río Grande          6

Tomás Sotomayor Escuela Argentina 6

Franco Torres        Luz y Fuerza         6

Brian Valderas       Luz y Fuerza         6

