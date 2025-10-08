El fin de semana quedarán definidos los Cuartos de Final

Todo hace indicar que este fin de semana se jugará la séptima y última fecha de la primera fase del Torneo Clausura de Futsal AFA en la máxima división, que dejará establecidos los cruces de Cuartos de Final, los cuales se jugarían al regreso de la selección de Río Grande del Primer Campeonato Nacional de Selección de Liga a desarrollarse en Posadas, Misiones.

RIO GRANDE.- Por pedido del entrenador, anoche se estaban evaluando los pasos a seguir, dado que ya no hay demasiado tiempo de recuperar jugadores en caso que se lesionen en esa fecha o bien si se juegan los Cuartos antes del viaje.

La buena noticia para Nicolás Barrios es que Camioneros y Luz y Fuerza -que son los que más jugadores aportan a la Selección- ya están clasificados e independientemente del resultado que obtengan en esta fecha de cierre no perderán el número uno de sus zonas, ese será un alivio dado que estos jugadores serán preservados.

Los otros clasificados a Cuartos son Escuela Argentina que no tiene ningún jugar en la Selección, y Rosario que cuenta con Wladimir González, quien seguramente no será arriesgado en su choque frente a Luz y Fuerza porque no le cambiaría mucho el resultado, dado que tener que jugar con el segundo o el tercero de la otra zona no cambia mucho la ecuación, aunque si clasifica cuarto, ahí cambia mucho.

Los que pugnan por ingresar en la Zona A son: Arsenal que tiene el choque más accesible de todos cuando se mida frente a HVJ Futsal; Defensores del Sur que la tiene brava ante un Camioneros que no tendrá todo su potencial pero sí un equipo largo, y Estrella Austral que debe medirse frente a Club Italiano que tiene una mínima chance de llegar entre los mejores cuatro, junto a Los Troncos, otro complicado para clasificar.

Por la Zona B es cosa de tres elencos, San Isidro, Deportivo Río Grande y ADEFU; el Tachero tiene un compromiso accesible ante Deportivo Frías, pero dependerá mucho de que mantengan más tiempo elevado su ritmo de juego.

Deportivo Río Grande tiene un compromiso medio ante Metalúrgico, que puede hacer mucha fuerza o ser un rival accesible, mucho tendrá que ver cómo se levanta dado que ha hecho fuerza a muchos pero no logró resultados y ya está eliminado.

Y ADEFU es el que más complicado la tiene, primero porque debe vencer al siempre duro San Francisco -ya lo dejó fuera del Apertura-, y en caso de ganar, esperar un tropiezo de San Isidro o de Deportivo Río Grande, en caso de un empate de alguno de estos dos, también lo dejaría fuera de carrera por la gran diferencia de goles que hay entre ellos.

Posiciones – Zona A

Pos/Clubes Pts. J G E P GF GC

1° Camioneros 18 6 6 0 0 68 14

2° Escuela Argentina 15 6 5 0 1 25 16

3° Arsenal FC 10 6 3 1 2 22 27

4° Defensores del Sur 9 6 3 0 3 32 22

5° Estrella Austral 7 6 2 1 3 27 31

6° Los Troncos 6 6 2 0 4 23 33

7° Club Italiano 6 6 2 0 4 15 43

8° HVJ Futsal 0 6 0 0 6 13 39

Posiciones – Zona B

Pos/Clubes Pts. J G E P GF GC

1° Luz y Fuerza 18 6 6 0 0 45 19

2° Rosario RG13 6 4 1 1 22 13

3° San Isidro 10 6 3 1 2 36 19

4° Dep. Río Grande 10 6 3 1 2 27 19

5° ADEFU 8 6 2 2 2 15 17

6° San Francisco 6 6 2 0 4 24 40

7° Metalúrgico 4 6 1 1 4 19 27

8° Deportivo Frías 0 6 0 0 6 8 42

7ma. y última fecha

Zona A

Camioneros vs. Defensores del Sur

Estrella Austral vs. Club Italiano

HVJ Futsal vs. Arsenal FC

Los Troncos vs. Escuela Argentina

Zona B

Luz y Fuerza vs. Rosario

San Isidro vs. Deportivo Frías

Deportivo Río Grande vs. Metalúrgico

ADEFU vs. San Francisco

Clausura – Goleadores

Aaron Camino Camioneros 13

Braian Sánchez Defensores del Sur 12

Wladimir González Rosario RG 10

Gustavo Chávez Defensores del Sur 8

Jeremías Ponce Camioneros 8

Raúl Romero Arsenal FC 8

Alejandro Godoy Camioneros 7

Gabriel Sánchez San Isidro 7

Milton Benítez Camioneros 6

Jorge Fresia Luz y Fuerza 6

Martín Igor Defensores del Sur 6

Uriel Mayol Deportivo Río Grande 6

Tomás Sotomayor Escuela Argentina 6

Franco Torres Luz y Fuerza 6

Brian Valderas Luz y Fuerza 6