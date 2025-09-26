El fin de semana el brillo estará en Ushuaia con las Zonas A

Un fin de semana de súper acción se vivirá en Ushuaia con la continuidad de la Súperliga Provincial de Futsal AFA, donde categorías menores y sobre todo mayores, comenzarán a definir su futuro en la Zona A tanto en la rama femenina como en la masculina y quizás al cierre de la jornada dominical se pueda conocer algún otro nombre clasificado a Semifinales, donde ya se encuentra Camioneros en varones y Metalúrgico en mujeres, aunque estas últimas sin saber si son primeras o segundas de la Zona B.

RIO GRANDE.- Los dos mejores elencos femeninos del momento en esta ciudad viajarán a la capital a medirse ante el equipo 1, Los Cuervos del Fin del Mundo, que después de mucho tiempo le sacaron ese honor a Escuela Municipal que, sin embargo, aún es la que sigue en las máximas competencias nacionales y en esta Súperliga, pese a ganar los dos juegos que disputó está a la espera de una denuncia que le realizó tanto Estrella Austral como Metalúrgico de Río Grande, en su visita del fin de semana pasado.

El primer juego tendrá a Lasserre, el cuarto elenco de Ushuaia, ante Camioneros, el dos de Río Grande y uno de los serios candidatos al título junto a Municipal, el mismo será desde las 17:30 en la Casa del Deporte ubicada en el parador Río Pipo; mientras que desde las 19:00 jugarán Los Cuervos del Fin del Mundo ante ADEFU, uno de los choques más esperados de la jornada sabatina.

Más tarde será el turno de los varones y desde las 20:30 jugarán Comercio de Ushuaia y Deportivo Río Grande; mientras que a las 22:00 se verán dos de los mejores elencos de la provincia, frente a frente estarán HAF ante Luz y Fuerza con las figuras y pergaminos que traen cada uno, y sin dudas el partido más esperado, sobre todo porque el Eléctrico ya consiguió una victoria y de alcanzar un nuevo triunfo se metería en Semifinales.

El domingo, los otros cruces

Nuevamente la Casa del Deporte será la sede para albergar la tercera fecha de la Zona A, y en el femenino desde las 17:30 Lasserre volverá a ser local frente a ADEFU; mientras que desde las 19:00 otro partidazo, Los Cuervos del Fin del Mundo ante la chicas de Camioneros. Vale recordar que para las chicas de esta zona será el debut en el torneo.

Por el lado masculino, a las 20:30 Comercio recibirá a Luz y Fuerza, con la chance estos últimos de poder sellar su pasaporte a Semifinales; y cerrando a las 22:00 jugará HAF, el número uno de Ushuaia ante Deportivo Río Grande, equipo que le robó el 2 a Defensores del Sur.

Tanto Deportivo Río Grande como Luz y Fuerza confirmaron que presentarán lo mejor en la capital provincial; el Depo no contará con dos o tres jugadores el día sábado, pero sí estará completo el día domingo cuando deba jugar el partido más duro y que seguramente será muy tarde, algo que preocupó a los dirigentes riograndenses pero no se pudo hacer nada para cambiarlo, no hay espacios disponibles para montar los juegos más tempranos.

Quién va con todo su plantel mayor es Luz y Fuerza, pero no completo, dado que muchos de sus jugadores titulares son de la categoría Reserva o Sub 17, los cuales no están habilitados para jugar esta competencia, pero sí estará la base de jugadores que están en la selección local, nos referimos a Román Andrade, Jorge Fresia, Franco Torres y Brian Valderas.

La Programación

Sábado 27 de septiembre – Casa del Deporte

10:00 – Quinta Comercio vs. Los Troncos

11:00 – Quinta HAF Blanco vs. Camioneros RG

12:15 – Cuarta Ateneo FC vs. Rosario RG

13:30 – Cuarta HAF Blanco vs. Camioneros RG

15:00 – Tercera Comercio vs. San Isidro

16:15 – Tercera Ateneo FC vs. Los Troncos

17:30 – Femenina Lasserre vs. Camioneros RG

19:00 – Femenina Los Cuervos FdM vs. ADEFU

20:30 – Masculino Comercio vs. Deportivo Río Grande

22:00 – Masculino HAF vs. Luz y Fuerza

Domingo 28 de septiembre – Casa del Deporte

10:00 – 5ta. Fem. Escuela Municipal vs. Camioneros RG

11:00 – 4ta. Fem. Escuela Municipal vs. ADEFU

12:15 – Quinta HAF Blanco vs. Los Troncos

13:30 – Cuarta Ateneo FC vs. Camioneros RG

15:00 – Tercera Comercio vs. Los Troncos

16:15 – Tercera Ateneo FC vs. San Isidro

17:30 – Femenina Lasserre vs. ADEFU

19:00 – Femenina Los Cuervos FdM vs. Camioneros RG

20:30 – Masculino Comercio vs. Luz y Fuerza

22:00 – Masculino HAF vs. Deportivo Río Grande

Domingo 28 de septiembre – Gimnasio Camioneros Ush.

11:00 – 4ta. Fem. El Millo vs. Defensores del Sur

12:00 – 4ta. Masc. HAF Blanco vs. Rosario RG

13:30 – 5ta. Masc. Comercio vs. Camioneros RG

16:00 – 5ta. Fem. Escuela Municipal vs. HVJ Futsal

17:15 – 4ta. Fem. El Millo vs. ADEFU

18:15 – 4ta. Fem. Escuela Municipal vs. Defensores del Sur

Posiciones – Zona A Masculina

Pos/Clubes Pts. J G E P GF GC

1° Luz y Fuerza RG 3 1 1 0 0 5 1

2° Dep. Río Grande 0 1 0 0 1 1 5

— HAF (Ush) – – – – – – –

— Comercio (Ush) – – – – – – –

Posiciones – Zona B Masculina

Pos/Clubes Pts. J G E P GF GC

1° Camioneros RG 9 9 9 0 0 22 8

2° Mercantil (Ush) 3 2 1 0 1 6 6

3° UOM (Ush) 3 2 1 0 1 6 8

4° Rosario RG 0 3 0 0 3 6 15

Posiciones – Zona B Femenina

Pos/Clubes Pts. J G E P GF GC

1° Esc. Municipal (Ush) 6 2 2 0 0 11 0

2° Metalúrgico RG 6 3 2 0 1 12 5

3° Estrella Austral 3 3 1 0 2 5 17

4° CAEF (Ush) 0 2 0 0 2 2 8

* Este fin de semana debutan las chicas de la Zona A con los juegos entre elencos de las dos ciudades. Los choques de los conjuntos locales entre sí, aún no tienen fecha.