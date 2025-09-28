El feriado del Día del Empleado de Comercio es el lunes 29 y el gremio pide que se respete

Dado a que el 26 de septiembre se conmemora en la Argentina el Día del Empleado de Comercio, pero como ocurre desde hace algunos años, la fecha será trasladada al lunes 29. Así lo confirmó la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), y lo ratificó el secretario general del CEC Río Grande, Daniel Rivarola, en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina.

La medida apunta a garantizar el descanso del personal y evitar que el feriado se pierda cuando cae en días laborales clave. La jornada será paga y los comercios deberán permanecer cerrados.

En primer lugar, Rivarola explicó que el traslado del feriado al lunes fue acordado a nivel nacional entre el gremio y las cámaras empresariales «cuando cae entre viernes y sábado, como son días de ventas en los comercios, se establecen estos tipos de acuerdo. Ahora se volvió a acordar con las cámaras el traspaso”.

Luego, el dirigente enfatizó el beneficio que representa para los trabajadores «el trabajador, que en su gran mayoría no trabaja los domingos, va a poder disfrutar de un fin de semana largo. Cuando el día cae martes o miércoles, muchas veces se pierde”.

Además, indicó que el lunes 29 de septiembre los comercios estarán cerrados en Río Grande «se modificó del día 26 al 29 el día, por lo que el lunes 29 van a estar los negocios de Río Grande cerrados”.

Sobre la jornada laboral, Rivarola aseguró que se trata de un día completamente pago «los trabajadores van a poder tomar ese día absolutamente de pago. Aquellos que tengan franco los lunes, deberán tomar el martes como día libre”.

A su vez, remarcó que la ley protege a los trabajadores ante presiones indebidas «el día no se pierde nunca, está ya por ley. Es una ley que establece el pago absoluto ante la ausencia”.

Por último, el secretario general hizo un fuerte llamado a los comerciantes «invitamos a que a pesar de la crisis, piensen que el empleado de comercio sostiene la apertura. Que el lunes 29 estén todos cerrados y no los obliguen a presentarse por vender una moneda más. Es un día perdido porque no hay mucha plata en la calle”.

Rivarola también recordó que el gremio mantiene una tradición en esta fecha «como todos los años, este viernes 26 hacemos un sorteo de dinero entre los afiliados. Son premios en efectivo que han sido muy bien recibidos”.

Situación del sector

Finalmente, el dirigente lamentó la realidad actual del comercio local «en esta fecha festejamos, pero no podemos celebrar. Hay muchas bajas, una retracción que se siente en el comercio de Río Grande”.