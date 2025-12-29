El ejército ruso tomó el control de la aldea de Dibrova, en la región de Donetsk, informó hoy el Ministerio de Defensa en Moscú.

MOSCU (Xinhua/NA).- Las tropas rusas completaron la toma de Dibrova, tras operaciones de combate activas y ataques nocturnos, indicó el ministerio en un comunicado.

“La aviación táctica operativa, los vehículos aéreos no tripulados de ataque, las tropas de misiles y la artillería de las Fuerzas Armadas rusas lanzaron ataques contra los puntos de despliegue temporal de las formaciones militares ucranianas y mercenarios extranjeros en 153 lugares”, añadió.

La parte ucraniana no deslizó comentarios sobre la afirmación de Rusia.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo hoy que Moscú considera el repliegue de las fuerzas militares ucranianas de las regiones de Donetsk y Lugansk, territorio conocido como Donbás, parte de la solución al conflicto. FOTO: Prensa Latina.