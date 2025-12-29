Internacionales

El ejército ruso ocupa la aldea de Dibrova en Donetsk, según el Ministerio de Defensa

lunes 29 de diciembre de 2025
Diario El Sureño
El ejército ruso tomó el control de la aldea de Dibrova, en la región de Donetsk, informó hoy el Ministerio de Defensa en Moscú.

MOSCU (Xinhua/NA).- Las tropas rusas completaron la toma de Dibrova, tras operaciones de combate activas y ataques nocturnos, indicó el ministerio en un comunicado.

“La aviación táctica operativa, los vehículos aéreos no tripulados de ataque, las tropas de misiles y la artillería de las Fuerzas Armadas rusas lanzaron ataques contra los puntos de despliegue temporal de las formaciones militares ucranianas y mercenarios extranjeros en 153 lugares”, añadió.

La parte ucraniana no deslizó comentarios sobre la afirmación de Rusia.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo hoy que Moscú considera el repliegue de las fuerzas militares ucranianas de las regiones de Donetsk y Lugansk, territorio conocido como Donbás, parte de la solución al conflicto. FOTO: Prensa Latina.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *