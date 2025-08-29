Internacionales

El ejército israelí inició las primeras etapas del ataque contra la ciudad de Gaza y declaró una “zona de combate peligrosa”

viernes 29 de agosto de 2025
El portavoz militar de Israel, Avichay Adraee, declaró hoy que el ejército israelí inició las operaciones preliminares y las etapas iniciales del ataque contra la Ciudad de Gaza, y que está operando con gran intensidad en las afueras de la ciudad.

JERUSALEN (Xinhua/NA).- En un mensaje de video publicado en la plataforma de redes sociales X, Adraee afirmó que el ejército intensificará sus ataques y no dudará hasta recuperar a todos los rehenes y desmantelar a Hamas.

También el viernes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron en un comunicado que la pausa humanitaria diaria de 10 horas en la Ciudad de Gaza queda cancelada, y agregaron que la ciudad constituye a partir de ahora una “zona de combate peligrosa”.

La pausa diaria, de 10 a 20 hora local (07:00-17:00 GMT), comenzó el 27 de julio tras un anuncio de las FDI.

La pausa, coordinada por las Naciones Unidas y organizaciones internacionales de ayuda, abarcó las tres zonas de la Franja de Gaza: Ciudad de Gaza, Al Mawasi y Deir al-Balah, y tenía como objetivo facilitar la entrega de asistencia humanitaria a los residentes.

A pesar de la oposición internacional, el ejército israelí, tras haber sitiado la ciudad de Gaza durante semanas con intensos ataques aéreos y de artillería, anunció recientemente que estaba preparando una operación para tomar el control de la ciudad.

