El dramático episodio que atravesó Sol Pérez con su bebé Marco: «Que alguien le haga RCP»

La mediática relató el angustiante episodio que le tocó atravesar con su bebé a pocos días de haber nacido.

Aunque ya pasaron varios meses desde que se convirtió en mamá, Sol Pérez decidió contar recién ahora el dramático episodio que vivió con su hijo Marco, ocurrido apenas cuatro días después del parto.

Durante su participación en el programa Sería Increíble del canal Olga, la panelista habló de su experiencia materna y reveló detalles de la convivencia con su primer hijo: «Marco siempre durmió muy bien, eso es un golazo».

«Quiere comer todo el tiempo. Si vos estás comiendo algo, le tenés que compartir. Le gustan todas las frutas, el pomelo, las pasas de uva, los dátiles; se come todo el gordo», relató.

También se refirió a los desafíos iniciales de la lactancia: «Dar la teta es un universo, necesitás muchísima ayuda, te juro». Además, destacó el acompañamiento de la puericultora de la clínica: «El bebé no te muerde. Se le mete bien el pezón donde se le tiene que meter, en el paladar, para que no tome aire. Es lo mejor, la verdad que es un golazo».

Sin embargo, la abogada contó una delicada situación que vivió: «Tomó cincuenta minutos, ponele, de una teta. Yo le ponía el cronómetro. Estaba tomando, se quedó dormido, y se ve que un culito de leche quedó en la pezonera. Dormido hizo: ¡Ah! Y ahí se le cierra, como que no puede ni tragar ni escupir».

«Cuando veo que él me hace: ‘¡Ah!…’ queda. Yo dije: chau, listo, ya está. Lo doy vuelta. Imaginate que vos tenés un bebito de cuatro días y lo tratás como todo delicado, pero en ese momento es como: ‘Bueno, listo’. Lo di vuelta, se me pone la piel de gallina», detalló con la voz quebrada.

Cuando advirtió que el bebé no reaccionaba, la desesperación fue en aumento y la abogada expresó: «Le daba, le daba, lo doy vuelta, nada. Él empezaba a ponerse rojo, rojo, rojo».

Por otro lado, hizo referencia a Andrea, la persona que trabaja en su casa, y reconoció su ayuda: «No estaba Guido, estaba Andre, le debo mi vida entera. Lo da vuelta, lo golpea en la espalda, nada, nada. Lo vuelve a dar vuelta y se le ocurre soplarlo. Cuando lo sopla en la cara, él ahí reacciona».

«Yo en el momento no sabía si él me había reaccionado o no. Agarré como estaba y me fui a llorar a la calle para que alguien le haga RCP. Dije: ‘alguien, por favor, háganle RCP. Porque ya lo golpeé, ya lo golpeé yo, él no reacciona’», contó Sol completamente desesperada por la situación.

En ese momento, fue Andrea quien salió para tranquilizarla y decirle que «se quede tranquila debido a que el bebé ya estaba bien».

Finalmente, en medio de la preocupación, Sol Pérez admitió que llamó a su marido Guido Mazzoni y sentenció: «Llamé a Guido, que estaba viniendo, le digo: por favor, llamame a alguien que venga a chequearme cómo está el bebé, porque yo no sé cuántas veces le pegué. Vino el pediatra, le vio los pulmones y me dijo: ‘Está todo bien, vos quedate tranquila, con leche no se va a ahogar’».