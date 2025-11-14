El Dr. Muchnik participó en Chubut de la reunión del Foro Patagónico

El juez del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, Dr. Javier Darío Muchnik, participó en Trelew de la reunión de Comisión Directiva del Foro Patagónico de los Superiores Tribunales de Justicia, en su carácter de vicepresidente del organismo.

CHUBUT. – El encuentro se desarrolló en la sala de audiencias del séptimo piso del edificio de tribunales de la ciudad. Además del anfitrión, Dr. Mario Sappa, ministro del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa y presidente del Foro, estuvieron presentes:

Dra. Camila Lucía Banfi Saavedra, ministra del STJ de Chubut;

Dr. Ricardo Alfredo Apcarian y Dr. Sergio Gustavo Ceci, vocales del STJ de Río Negro;

Dr. Javier Darío Muchnik, ministro del STJ de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;

Dr. David Pachtman, secretario del Foro.

El eje central de la reunión fue el análisis de una propuesta de reforma del estatuto del Foro Patagónico, la cual será remitida a los Superiores Tribunales de las seis provincias que integran el organismo. El documento será tratado en la última reunión del año, prevista para el jueves 4 de diciembre en Ushuaia.

El Foro Patagónico, creado en 1994, reúne a los Superiores Tribunales de Justicia de Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Su objetivo es fortalecer la integración de los poderes judiciales de la región, promoviendo políticas comunes y el desarrollo institucional acorde a las características e intereses de la Patagonia.

