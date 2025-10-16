El Dr. Fernando Serrulla Rech brindó capacitaciones en antropología forense en Ushuaia y Río Grande

El reconocido médico y antropólogo forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia, España, ofreció dos conferencias abiertas en Tierra del Fuego sobre “Antropología forense: perspectiva médico-legal y protocolo en el lugar del hallazgo”.

USHUAIA/RÍO GRANDE. – Las conferencias abiertas se desarrollaron el pasado lunes en el SUM de la Cámara de Apelaciones de Río Grande y el miércoles 15 en el Salón Conrado Witthaus de Ushuaia y estuvieron dirigidas a profesionales del ámbito judicial, miembros de las fuerzas de seguridad, auxiliares de la justicia y público general.

Cabe indicar que estas actividades, forman parte de la renovada propuesta académica que pone a disposición de la comunidad de Tierra del Fuego, la Escuela Judicial “María Angélica Barreda”.

Durante las charlas, el Dr. Serrulla compartió pautas clave para el examen y levantamiento de restos óseos humanos, basadas en los protocolos que se aplican en España y en su vasta experiencia en el trabajo de campo.

Explicó los fundamentos de la Antropología Forense, su valor en el ámbito judicial y el marco legal español. Además, subrayó la necesidad de una coordinación interdisciplinaria entre médicos, antropólogos, peritos, policías y funcionarios judiciales para garantizar un manejo adecuado y humanitario de la evidencia.

Entre los temas centrales, detalló los pasos esenciales ante el hallazgo de restos óseos humanos: preservación del lugar, delimitación del área, registro fotográfico y georreferenciación de la escena. También brindó criterios para diferenciar huesos humanos de animales, y recomendaciones para su clasificación, documentación y resguardo.