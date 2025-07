El Dr. Carlos Sánchez Polesman confirmó avances en el diálogo con la OSEF

En comunicación con FM Master’s, el Dr. Carlos Sánchez Polesman, titular de la Clínica San Jorge, detalló los avances en las negociaciones con la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) tras semanas de conflicto. Confirmó que se está delineando un nuevo modelo contractual basado en un presupuesto limitado y con participación del sector público. También analizó la situación actual del servicio de urgencias, la discusión sobre el coseguro y los desafíos normativos para formalizar el acuerdo. Aseguró que, si las gestiones avanzan como está previsto, en 48 horas podría retomarse la atención con mayor normalidad.

En primer lugar, Polesman explicó que “hemos avanzado en estas últimas 48 horas” y que actualmente “estamos discutiendo un nuevo modelo contractual” que se adapte al “presupuesto acotado que tienen” desde OSEF. Remarcó que la ley recientemente aprobada “ayuda un poco, pero no resuelve de fondo el problema de financiamiento de la obra social”. Afirmó que ya están atendiendo “todas las urgencias y algunos casos especiales”.

En esa línea, señaló que el contrato en análisis es “una fórmula contractual novedosa”, y aclaró: “no creo que nos suceda que firmamos un contrato otra vez y no sabíamos si nos lo podían cumplir”. Según explicó, el nuevo esquema mixto busca que “haya un presupuesto, más de eso no se puede facturar” y que “si hacemos menos hay un ahorro para la obra social”. De ese modo, se lograría previsibilidad para ambas partes.

Además, confirmó que “va a haber un coseguro en el sector privado, no en el sector público”, para que quienes no puedan pagarlo puedan optar por el hospital. No obstante, reconoció que “el coseguro a veces lastima al que más está enfermo” y por eso están analizando “ponerle un tope”. Subrayó su compromiso con la accesibilidad al sistema, asegurando: “siempre he luchado por eso”.

En ese sentido, el titular de la Clínica San Jorge detalló que “seguimos atendiendo urgencias” y resolviendo algunos casos especiales. Agregó que han avanzado con “todo lo que es la cirugía oncológica” y están “trabajando en delinear un contrato que se pueda cumplir y que sea predecible para todo el mundo, tanto para nosotros como para la obra social”.

Para finalizar, Sánchez Polesman anticipó que “en 48 horas, si las cosas salen como pienso, podremos estar entrando a la normalidad”. Sin embargo, advirtió que aún falta la validación del Tribunal de Cuentas, la Oficina Provincial de Contrataciones (OPC) y otros entes, ya que “la reglamentación es la misma para la obra pública que para un contrato de salud”. Concluyó con una dosis de optimismo: “un poco de paciencia, hay intención de ambas partes de resolverlo”.