El domingo vuelve el Desafío Ruta 9

Vuelve el Ciclismo a la ciudad; vuelve el Desafío Ruta 9 en su tercera edición. Después de tres años sin que se pudiese montar esta carrera que nació por intermedio de Ciclistas Unidos Río Grande, entidad hoy desaparecida, la posta la tomó José Toranza con su Bici Posta Eventos, y este domingo desde las 12:00 se pondrá en marcha una prueba que pintó para ser una carrera clásica y que, de ahora en más, le quieren dar continuidad.

RIO GRANDE.- La concentración en la zona de la Difunta Correa, lindante al expuente Colgante sobre la Ruta 3 será desde las 10:30 para largar a la hora ya mencionada, y si bien el cierre de inscripción se mantenía abierto al cierre de esta edición, el número de ciclistas ya había superado los 70 anotados, muy lejos de aquellos 182 de la primera edición (finalmente largaron 170) aunque de todas maneras es un número importante.

La carrera es un mix de dos modalidades, dado que los primeros kilómetros desde la largada hasta el ingreso a la Ruta Provincial N° 9 son Mountain Bike (Cross Country), luego utilizan la ruta de tierra hasta inmediaciones de Las Vertientes lo que se puede denominar Rural Bike, para luego volver al mismo punto de partida por un sendero bien marcado a la orilla de la ruta, más parecido al XCC y cuya extensión total es de 45 kilómetros aproximadamente.

La primera edición realizada en 2022 fue ganada por Aaron Pintos escoltado por César Ferreira, Luciano Preto, Lautaro Vallejos, Nicolás Benavídez, Mauricio Núñez, Francisco Zamora, Gonzalo Pasdavicelli, Fabián López y Franco Barrientos entre los diez mejores; mientras que Noelia González fue la vencedora entre las damas.

La segunda edición fue para el chileno Pedro Chelech derrotando al local Juan Pablo Romero y al ushuaiense Gonzalo Pasdevicelli. Luego clasificaron Emiliano Bruna de El Calafate, César Ferreira, Nehuen Anderfuhrn, Gabriel Pereyra, Jorge Rejas, Rodrigo Alonso y Darío Corani entre los mejores diez clasificados.

En Damas la vencedora fue Agostina Melgarejo, escoltada por Noelia González y Lorena Sánchez, quienes completaron el podio.