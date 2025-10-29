Deportes

El domingo se definen las Copas de Oro y Plata femenino

miércoles 29 de octubre de 2025
Diario El Sureño
Una triple cita habrá el próximo domingo 2 de noviembre en el gimnasio municipal de la Margen Sur, en el marco del Campeonato Clausura 2025 de la Comisión de Handball Tierra del Fuego (ComHandTdF).

RIO GRANDE.- Desde las 11:00, San Martín y Sergio Andrade definirán la Copa de Plata, en la rama femenina (5° puesto). Mientras que a partir de las 13:00, Real Madrid Amarillo y Los Cuervos del Fin del Mundo (Ushuaia) dirimirán el título entre las mujeres, adjudicándose el vencedor la Copa de Oro.

La jornada se completará cuando a las 15:00 se midan los varones de San Martín y Real Madrid Azul, en la revancha de la serie al mejor de tres encuentros. El sábado 18, el Decano se impuso por 43-37, y de conseguir una nueva victoria dará la vuelta olímpica.

Por ello, los entrenados por Facundo Balza están obligados a ganar, y extender de tal forma la definición a un tercer cotejo. En el Apertura, cuya final se jugó hace exactamente cuatro meses, San Martín cayó ante el ahora ausente Centro Galicia (35-38), mientras que Real Madrid fue eliminado en semifinales por los ushuaienses (38-44).

FINAL II. El Xeneize derrotó a Uni (20-15) en el Patagónico.

Antecedentes

En los cuadros adjuntos aparecen los partidos disputados por cada equipo finalista (Copa de Oro y Copa de Plata) en la actual temporada en los certámenes organizados por la ComHandTdF.

En el primer torneo fueron 6 los participantes, jugándose a una ronda, con semifinales y final. En el actual campeonato se reunieron 9 conjuntos, distribuidos en dos zonas, pasando los dos primeros de cada sector a la Copa de Oro; y los dos siguientes, a la Copa de Plata.

Real Madrid, campeón del Apertura (30-21 a HAF), también ganó el II Patagónico, organizado por el Club San Martín, en julio (20-15 a Universitario). Un mes antes, en Caleta Olivia, había completado el podio en el Torneo Regional Fase 1, con 3 victorias y 2 derrotas.

REAL MADRID AMARILLO

Torneo           Fecha  Rival   Res.

Apertura (Cl)  22/03   Sergio Andrade          49-32

Apertura (Cl)  06/04   HAF    38-32

Apertura (Cl)  26/04   Los Cuervos   39-32

Apertura (Cl)  10/05   Universitario  26-34

Apertura (Cl)  18/05   San Martín     44-24

Apertura (Sf)  14/06   Universitario  32-24

Apertura (Fi)  29/06   HAF    30-21

Clausura (A)   06/09   Sergio Andrade          41-23

Clausura (A)   14/09   Los Cuervos   28-23

Clausura (A)   21/09   Centro Galicia            32-19

Clausura (SfO)           18/10   HAF    25-25*

Clausura (FCO)          02/11   Los Cuervos   13:00

Nota: * (definición por penales: 4-3).

LOS CUERVOS FDM

Torneo           Fecha  Rival   Res.

Apertura (Cl)  29/03   Universitario  30-26

Apertura (Cl)  29/03   Sergio Andrade          38-27

Apertura (Cl)  26/04   Real Madrid   32-39

Apertura (Cl)  26/04   San Martín     39-30

Apertura (Cl)  01/06   HAF    29-29

Apertura (Sf)  14/06   HAF    21-22

Clausura (A)   14/09   R.Madrid Ama.          23-28

Clausura (A)   14/09   Sergio Andrade          34-22

Clausura (A)   27/09   Centro Galicia            35-25

Clausura (SfO)           18/10   Universitario  32-31

Clausura (FCO)          02/11   R.Madrid Ama.          13:00

SAN MARTIN

Torneo           Fecha  Rival   Res.

Apertura (Cl)  22/03   Universitario  21-25

Apertura (Cl)  06/04   HAF    16-27

Apertura (Cl)  17/04   Sergio Andrade          31-21

Apertura (Cl)  26/04   Los Cuervos   30-39

Apertura (Cl)  18/05   Real Madrid   24-44

Clausura (B)   30/08   Universitario  17-31

Clausura (B)   06/09   R.Madrid Azul           26-27

Clausura (B)   21/09   HVJ    39-6

Clausura (B)   05/10   HAF    21-25

Clausura (SfP)           18/10   Centro Galicia            35-25 

Clausura (FCP)          02/11   Sergio Andrade          11:00

SERGIO ANDRADE

Torneo           Fecha  Rival   Res.

Apertura (Cl)  22/03   Real Madrid   32-49

Apertura (Cl)  29/03   Los Cuervos   27-38

Apertura (Cl)  17/04   San Martín     21-31

Apertura (Cl)  04/05   HAF    14-33

Apertura (Cl)  18/05   Universitario  15-37

Clausura (A)   06/09   R.Madrid Ama.          23-41

Clausura (A)   14/09   Los Cuervos   22-34

Clausura (A)   21/09   Centro Galicia            27-34

Clausura (SfP)           18/10   R.Madrid Azul           34-27 

Clausura (FCP)          02/11   San Martín     11:00

POSICIONES * REAL MADRID

Torneo           P         Pts.     %        J          G         E         P         Gf       Prom.  Gc            Prom.  Df.

Apertura         1°        18        85,71   7          6          0          1          258      36,86   199            28,43   +59

Clausura         1/2       10        83,33   4          3          1          0          126      31,50   90            22,50   +36

Temporada     X         28        84,84   11        9          1          1          384      34,91   289            26,27   +95

POSICIONES * LOS CUERVOS FDM

Torneo           P         Pts.     %        J          G         E         P         Gf       Prom.  Gc            Prom.  Df.

Apertura         3°        11        61,11   6          3          1          2          189      31,50   173            28,83   +16

Clausura         1/2       9          75,00   4          3          0          1          124      31,00   106            26.50   +18

Temporada     X         20        66,67   10        6          1          3          313      31,30   279            27,90   +34

POSICIONES * SAN MARTIN

Torneo           P         Pts.     %        J          G         E         P         Gf       Prom.  Gc            Prom.  Df.

Apertura         5°        3          20,00   5          1          0          4          122      24,40   156            31,20   -34

Clausura         5/6       6          40,00   5          2          0          3          138      27,60   114            22,80   +24

Temporada     X         9          30,00   10        3          0          7          260      26,00   270            27,00   -10

POSICIONES * SERGIO ANDRADE

Torneo           P         Pts.     %        J          G         E         P         Gf       Prom.  Gc            Prom.  Df.

Apertura         6°        0          0,00     5          0          0          5          109      21,80   188            37,60   -79

Clausura         5/6       3          25,00   4          1          0          3          106      26,50   136            34,00   -30

Temporada     X         3          11,11   9          1          0          8          215      23,89   324            36,00   -109

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *