El domingo se definen las Copas de Oro y Plata femenino

Una triple cita habrá el próximo domingo 2 de noviembre en el gimnasio municipal de la Margen Sur, en el marco del Campeonato Clausura 2025 de la Comisión de Handball Tierra del Fuego (ComHandTdF).

RIO GRANDE.- Desde las 11:00, San Martín y Sergio Andrade definirán la Copa de Plata, en la rama femenina (5° puesto). Mientras que a partir de las 13:00, Real Madrid Amarillo y Los Cuervos del Fin del Mundo (Ushuaia) dirimirán el título entre las mujeres, adjudicándose el vencedor la Copa de Oro.

La jornada se completará cuando a las 15:00 se midan los varones de San Martín y Real Madrid Azul, en la revancha de la serie al mejor de tres encuentros. El sábado 18, el Decano se impuso por 43-37, y de conseguir una nueva victoria dará la vuelta olímpica.

Por ello, los entrenados por Facundo Balza están obligados a ganar, y extender de tal forma la definición a un tercer cotejo. En el Apertura, cuya final se jugó hace exactamente cuatro meses, San Martín cayó ante el ahora ausente Centro Galicia (35-38), mientras que Real Madrid fue eliminado en semifinales por los ushuaienses (38-44). FINAL II. El Xeneize derrotó a Uni (20-15) en el Patagónico.

Antecedentes

En los cuadros adjuntos aparecen los partidos disputados por cada equipo finalista (Copa de Oro y Copa de Plata) en la actual temporada en los certámenes organizados por la ComHandTdF.

En el primer torneo fueron 6 los participantes, jugándose a una ronda, con semifinales y final. En el actual campeonato se reunieron 9 conjuntos, distribuidos en dos zonas, pasando los dos primeros de cada sector a la Copa de Oro; y los dos siguientes, a la Copa de Plata.

Real Madrid, campeón del Apertura (30-21 a HAF), también ganó el II Patagónico, organizado por el Club San Martín, en julio (20-15 a Universitario). Un mes antes, en Caleta Olivia, había completado el podio en el Torneo Regional Fase 1, con 3 victorias y 2 derrotas.

REAL MADRID AMARILLO

Torneo Fecha Rival Res.

Apertura (Cl) 22/03 Sergio Andrade 49-32

Apertura (Cl) 06/04 HAF 38-32

Apertura (Cl) 26/04 Los Cuervos 39-32

Apertura (Cl) 10/05 Universitario 26-34

Apertura (Cl) 18/05 San Martín 44-24

Apertura (Sf) 14/06 Universitario 32-24

Apertura (Fi) 29/06 HAF 30-21

Clausura (A) 06/09 Sergio Andrade 41-23

Clausura (A) 14/09 Los Cuervos 28-23

Clausura (A) 21/09 Centro Galicia 32-19

Clausura (SfO) 18/10 HAF 25-25*

Clausura (FCO) 02/11 Los Cuervos 13:00

Nota: * (definición por penales: 4-3).

LOS CUERVOS FDM

Torneo Fecha Rival Res.

Apertura (Cl) 29/03 Universitario 30-26

Apertura (Cl) 29/03 Sergio Andrade 38-27

Apertura (Cl) 26/04 Real Madrid 32-39

Apertura (Cl) 26/04 San Martín 39-30

Apertura (Cl) 01/06 HAF 29-29

Apertura (Sf) 14/06 HAF 21-22

Clausura (A) 14/09 R.Madrid Ama. 23-28

Clausura (A) 14/09 Sergio Andrade 34-22

Clausura (A) 27/09 Centro Galicia 35-25

Clausura (SfO) 18/10 Universitario 32-31

Clausura (FCO) 02/11 R.Madrid Ama. 13:00

SAN MARTIN

Torneo Fecha Rival Res.

Apertura (Cl) 22/03 Universitario 21-25

Apertura (Cl) 06/04 HAF 16-27

Apertura (Cl) 17/04 Sergio Andrade 31-21

Apertura (Cl) 26/04 Los Cuervos 30-39

Apertura (Cl) 18/05 Real Madrid 24-44

Clausura (B) 30/08 Universitario 17-31

Clausura (B) 06/09 R.Madrid Azul 26-27

Clausura (B) 21/09 HVJ 39-6

Clausura (B) 05/10 HAF 21-25

Clausura (SfP) 18/10 Centro Galicia 35-25

Clausura (FCP) 02/11 Sergio Andrade 11:00

SERGIO ANDRADE

Torneo Fecha Rival Res.

Apertura (Cl) 22/03 Real Madrid 32-49

Apertura (Cl) 29/03 Los Cuervos 27-38

Apertura (Cl) 17/04 San Martín 21-31

Apertura (Cl) 04/05 HAF 14-33

Apertura (Cl) 18/05 Universitario 15-37

Clausura (A) 06/09 R.Madrid Ama. 23-41

Clausura (A) 14/09 Los Cuervos 22-34

Clausura (A) 21/09 Centro Galicia 27-34

Clausura (SfP) 18/10 R.Madrid Azul 34-27

Clausura (FCP) 02/11 San Martín 11:00

POSICIONES * REAL MADRID

Torneo P Pts. % J G E P Gf Prom. Gc Prom. Df.

Apertura 1° 18 85,71 7 6 0 1 258 36,86 199 28,43 +59

Clausura 1/2 10 83,33 4 3 1 0 126 31,50 90 22,50 +36

Temporada X 28 84,84 11 9 1 1 384 34,91 289 26,27 +95

POSICIONES * LOS CUERVOS FDM

Torneo P Pts. % J G E P Gf Prom. Gc Prom. Df.

Apertura 3° 11 61,11 6 3 1 2 189 31,50 173 28,83 +16

Clausura 1/2 9 75,00 4 3 0 1 124 31,00 106 26.50 +18

Temporada X 20 66,67 10 6 1 3 313 31,30 279 27,90 +34

POSICIONES * SAN MARTIN

Torneo P Pts. % J G E P Gf Prom. Gc Prom. Df.

Apertura 5° 3 20,00 5 1 0 4 122 24,40 156 31,20 -34

Clausura 5/6 6 40,00 5 2 0 3 138 27,60 114 22,80 +24

Temporada X 9 30,00 10 3 0 7 260 26,00 270 27,00 -10

POSICIONES * SERGIO ANDRADE

Torneo P Pts. % J G E P Gf Prom. Gc Prom. Df.

Apertura 6° 0 0,00 5 0 0 5 109 21,80 188 37,60 -79

Clausura 5/6 3 25,00 4 1 0 3 106 26,50 136 34,00 -30

Temporada X 3 11,11 9 1 0 8 215 23,89 324 36,00 -109