El domingo se correrán los 8 Kilómetros de Río Grande

El próximo domingo 14 se disputará la sexta edición de los 8 Kilómetros de Río Grande, organizado por Atletismo Río Grande. La concentración se realizará a partir de las 8:30, frente a la Plaza Almirante Brown.

RIO GRANDE.- A las 10:00 se pondrá en marcha el pelotón, por Lasserre (en contramano), continuando por Sebastián Elcano hasta Defensa Civil, doblando a la izquierda e ingresando por la calle lateral a la costanera, continuando por Güemes hasta Belgrano, y por esta a Elcano, prosiguiendo por Héroes de Malvinas y ruta 3, girando en U 10 metros antes de la rotonda del Cristo, y retornando por el mismo circuito (ruta 3, Héroes de Malvinas y Elcano), subiendo por Lasserre hasta la Plaza. Habrá hidratación en el kilómetro 5. RECORD II. Daniela Martínez registró 31:54 el 15/09/2024.

En los cuadros adjuntos aparecen los mejores cinco puestos en cada rama –en el caso de las mujeres, con su ubicación en la clasificación general absoluta-.

Los récords de la prueba están en poder de Pablo Ernaga (25:57, en 2021) y Daniela Martínez (31:54, en 2024).

Dos más

El domingo 21 (concentración, 8:30; largada, 9:00), la Agrupación Atlética Fin del Mundo y el Rotary Club Isla Grande llevarán adelante el 15° Campeonato Provincial de 5 Kilómetros (13° Corrida Día Mundial de la Paz), con largada y llegada en el Poste de la Paz (avenida San Martín al 400). Inscripción: $15.000 ($12.000 para Sub 20 y asociados a la AAFM). Informes: (2964) 515886. LIDERES. Joel Morales y Elías Greco, hace 363 días.

Y el domingo 28 (concentración, 10:30; largada, 11:00) se realizarán los 10 kilómetros de la Independencia de Chile ($35.000), de mano de la Agrupación Nehuen Pullú. Informes: (2901) 402541/487708.

PRIMERA EDICIÓN (05/05/2019)

P/Atleta Marca Prom.

1.Pablo Ernaga 26:06 3:16

2.Franco Castro ( RGl) 29:46 3:43

3.Joaquín Torres 29:56 3:44

4.Leandro Pereyra 30:11 3:46

5.Sergio Crocetti 31:31 3:57

P/Atleta Marca Prom.

19.Paola Agüero 34:14 4:17

28.Cristina Bustos 35:37 4:27

29.Luisina Nieva 35:51 4:29

34.Jéssica Gómez 37:08 4:38

35.Angeles Gómez 37:09 4:38

Clasificados: 81 (51 varones y 31 mujeres). Velocidad de los ganadores: Ernaga 18,390 km/h; Agüero 14,021 km/h.

SEGUNDA EDICIÓN (05/09/2021)

P/Atleta Marca Prom.

1.Pablo Ernaga 25:57 3:15

2.Aron Pintos 27:14 3:24

3.Cristian Bustos 28:26 3:33

4.Joaquín Torres 28:44 3:35

5.Leandro Pereyra 28:55 3:37

P/Atleta Marca Prom.

21.Cindy Ríos (U) 33:25 4:11

24.Cristina Bustos (T) 33:48 4:13

35.Mirna Ramírez (U) 35:16 4:25

46.Jéssica Gómez 36:38 4:35

47.Martina Giménez 36:41 4:35

Clasificados: 105 (76 varones y 29 mujeres). Velocidad de los ganadores: Ernaga 18,497 km/h; Ríos 14,364 km/h.

TERCERA EDICIÓN (24/04/2022)

P/Atleta Marca Prom.

1.Pablo Ernaga 26:10 3:16

2.Pablo Rodríguez 28:21 3:33

3.Leandro Pereyra 28:59 3:37

4.Jorge Condorí 30:24 3:48

5.Santiago Soto 31:14 3:54

P/Atleta Marca Prom.

16.Cristina Bustos 34:37 4:20

31.Gina Brizuela 37:17 4:40

32.Vanina Olavarría 37:37 4:42

33.Angeles Gómez 37:50 37:44

37.Agustina Martínez 38:22 4:48

Clasificados: 85 (59 varones y 26 mujeres). Velocidad de los ganadores: Ernaga 18,344km/h.; Bustos 13,866 km/h.

CUARTA EDICIÓN (16/04/2023)

P/Atleta Marca Prom.

1.Pablo Núñez (U) 30:13 3:47

2.Darío Romero 31:25 3:56

3.Mauricio Núñez 31:51 3:59

4.Jorge Gatti 31:58 4:00

5.Mario Martínez 32:02 4:00

P/Atleta Marca Prom.

12.Daniela Martínez 33:53 4:14

19.Gina Brizuela 34:52 4:21

23.Cindy Ríos (U) 35:12 4:24

31.Micaela López 37:12 4:39

37.Luisina Nieva 37:30 4:41

Clasificados: 89 (60 varones y 29 mujeres). Velocidad de los ganadores: Núñez 15,885km/h.; Martínez 14,187 km/h.

QUINTA EDICIÓN (15/09/2024)

P/Atleta Marca Prom.

1.Elías Greco 30:01 3:45

2.Joel Morales 30:16 3:47

3.Nicolás Valle 31:11 3:54

4.Cristian Cisterna 31:14 3:54

5.Sergio Rodríguez 31:21 3:55

P/Atleta Marca Prom.

7.Daniela Martínez 31:54 3:59

11.Gina Brizuela 33:59 4:15

15.Jéssica Gómez 35:30 4:26

20.Susana Valdebenito 36:35 4:34

28.Mariana Juárez 37:42 4:43

Clasificados: 95 (58 varones y 37 mujeres). Velocidad de los ganadores: Greco 15,991 km/h.; Martínez 15,047 km/h.