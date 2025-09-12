Deportes

El domingo se correrán los 8 Kilómetros de Río Grande

viernes 12 de septiembre de 2025
El próximo domingo 14 se disputará la sexta edición de los 8 Kilómetros de Río Grande, organizado por Atletismo Río Grande. La concentración se realizará a partir de las 8:30, frente a la Plaza Almirante Brown.

RIO GRANDE.- A las 10:00 se pondrá en marcha el pelotón, por Lasserre (en contramano), continuando por Sebastián Elcano hasta Defensa Civil, doblando a la izquierda e ingresando por la calle lateral a la costanera, continuando por Güemes hasta Belgrano, y por esta a Elcano, prosiguiendo por Héroes de Malvinas y ruta 3, girando en U 10 metros antes de la rotonda del Cristo, y retornando por el mismo circuito (ruta 3, Héroes de Malvinas y Elcano), subiendo por Lasserre hasta la Plaza. Habrá hidratación en el kilómetro 5.

RECORD II. Daniela Martínez registró 31:54 el 15/09/2024.

En los cuadros adjuntos aparecen los mejores cinco puestos en cada rama –en el caso de las mujeres, con su ubicación en la clasificación general absoluta-.

Los récords de la prueba están en poder de Pablo Ernaga (25:57, en 2021) y Daniela Martínez (31:54, en 2024).

Dos más

El domingo 21 (concentración, 8:30; largada, 9:00), la Agrupación Atlética Fin del Mundo y el Rotary Club Isla Grande llevarán adelante el 15° Campeonato Provincial de 5 Kilómetros (13° Corrida Día Mundial de la Paz), con largada y llegada en el Poste de la Paz (avenida San Martín al 400). Inscripción: $15.000 ($12.000 para Sub 20 y asociados a la AAFM). Informes: (2964) 515886.

LIDERES. Joel Morales y Elías Greco, hace 363 días.

Y el domingo 28  (concentración, 10:30; largada, 11:00) se realizarán  los 10 kilómetros de la Independencia de Chile ($35.000), de mano de la Agrupación Nehuen Pullú. Informes: (2901) 402541/487708.

PRIMERA EDICIÓN (05/05/2019)

P/Atleta         Marca Prom.

1.Pablo Ernaga          26:06  3:16

2.Franco Castro (       RGl)    29:46   3:43

3.Joaquín Torres        29:56   3:44

4.Leandro Pereyra      30:11   3:46

5.Sergio Crocetti        31:31   3:57

P/Atleta         Marca Prom.

19.Paola Agüero       34:14  4:17

28.Cristina Bustos     35:37   4:27

29.Luisina Nieva        35:51   4:29

34.Jéssica Gómez       37:08   4:38

35.Angeles Gómez     37:09   4:38

Clasificados: 81 (51 varones y 31 mujeres). Velocidad de los ganadores: Ernaga 18,390 km/h; Agüero 14,021 km/h.

SEGUNDA EDICIÓN (05/09/2021)

P/Atleta         Marca Prom.

1.Pablo Ernaga                          25:57          3:15

2.Aron Pintos                             27:14          3:24

3.Cristian Bustos                       28:26          3:33

4.Joaquín Torres                        28:44          3:35

5.Leandro Pereyra                      28:55          3:37

P/Atleta         Marca Prom.

21.Cindy Ríos (U)                     33:25          4:11

24.Cristina Bustos (T)               33:48          4:13

35.Mirna Ramírez (U)               35:16          4:25

46.Jéssica Gómez                       36:38          4:35

47.Martina Giménez                  36:41          4:35

Clasificados: 105 (76 varones y 29 mujeres). Velocidad de los ganadores: Ernaga 18,497 km/h; Ríos 14,364 km/h.

TERCERA EDICIÓN (24/04/2022)

P/Atleta         Marca Prom.

1.Pablo Ernaga          26:10  3:16

2.Pablo Rodríguez     28:21   3:33

3.Leandro Pereyra      28:59   3:37

4.Jorge Condorí         30:24   3:48

5.Santiago Soto          31:14   3:54               

P/Atleta         Marca Prom.

16.Cristina Bustos     34:37  4:20

31.Gina Brizuela        37:17   4:40

32.Vanina Olavarría  37:37   4:42

33.Angeles Gómez     37:50   37:44

37.Agustina Martínez            38:22   4:48

Clasificados: 85 (59 varones y 26 mujeres). Velocidad de los ganadores: Ernaga 18,344km/h.; Bustos 13,866 km/h.

CUARTA EDICIÓN (16/04/2023)

P/Atleta         Marca Prom.

1.Pablo Núñez (U)    30:13  3:47

2.Darío Romero         31:25   3:56

3.Mauricio Núñez      31:51   3:59

4.Jorge Gatti   31:58   4:00

5.Mario Martínez       32:02   4:00

P/Atleta         Marca Prom.

12.Daniela Martínez 33:53  4:14

19.Gina Brizuela        34:52   4:21

23.Cindy Ríos (U)      35:12   4:24

31.Micaela López      37:12   4:39

37.Luisina Nieva        37:30   4:41

Clasificados: 89 (60 varones y 29 mujeres). Velocidad de los ganadores: Núñez 15,885km/h.; Martínez 14,187 km/h.

QUINTA EDICIÓN (15/09/2024)

P/Atleta         Marca Prom.

1.Elías Greco 30:01  3:45

2.Joel Morales           30:16   3:47

3.Nicolás Valle          31:11   3:54

4.Cristian Cisterna     31:14   3:54

5.Sergio Rodríguez    31:21   3:55

P/Atleta         Marca Prom.

7.Daniela Martínez   31:54  3:59

11.Gina Brizuela        33:59   4:15

15.Jéssica Gómez       35:30   4:26

20.Susana Valdebenito          36:35   4:34

28.Mariana Juárez     37:42   4:43

Clasificados: 95 (58 varones y 37 mujeres). Velocidad de los ganadores: Greco 15,991 km/h.; Martínez 15,047 km/h.

