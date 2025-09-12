El domingo se correrán los 8 Kilómetros de Río Grande

El próximo domingo 14 se disputará la sexta edición de los 8 Kilómetros de Río Grande, organizado por Atletismo Río Grande. La concentración se realizará a partir de las 8:30, frente a la Plaza Almirante Brown.
RIO GRANDE.- A las 10:00 se pondrá en marcha el pelotón, por Lasserre (en contramano), continuando por Sebastián Elcano hasta Defensa Civil, doblando a la izquierda e ingresando por la calle lateral a la costanera, continuando por Güemes hasta Belgrano, y por esta a Elcano, prosiguiendo por Héroes de Malvinas y ruta 3, girando en U 10 metros antes de la rotonda del Cristo, y retornando por el mismo circuito (ruta 3, Héroes de Malvinas y Elcano), subiendo por Lasserre hasta la Plaza. Habrá hidratación en el kilómetro 5.
En los cuadros adjuntos aparecen los mejores cinco puestos en cada rama –en el caso de las mujeres, con su ubicación en la clasificación general absoluta-.
Los récords de la prueba están en poder de Pablo Ernaga (25:57, en 2021) y Daniela Martínez (31:54, en 2024).
Dos más
El domingo 21 (concentración, 8:30; largada, 9:00), la Agrupación Atlética Fin del Mundo y el Rotary Club Isla Grande llevarán adelante el 15° Campeonato Provincial de 5 Kilómetros (13° Corrida Día Mundial de la Paz), con largada y llegada en el Poste de la Paz (avenida San Martín al 400). Inscripción: $15.000 ($12.000 para Sub 20 y asociados a la AAFM). Informes: (2964) 515886.
Y el domingo 28 (concentración, 10:30; largada, 11:00) se realizarán los 10 kilómetros de la Independencia de Chile ($35.000), de mano de la Agrupación Nehuen Pullú. Informes: (2901) 402541/487708.
PRIMERA EDICIÓN (05/05/2019)
P/Atleta Marca Prom.
1.Pablo Ernaga 26:06 3:16
2.Franco Castro ( RGl) 29:46 3:43
3.Joaquín Torres 29:56 3:44
4.Leandro Pereyra 30:11 3:46
5.Sergio Crocetti 31:31 3:57
P/Atleta Marca Prom.
19.Paola Agüero 34:14 4:17
28.Cristina Bustos 35:37 4:27
29.Luisina Nieva 35:51 4:29
34.Jéssica Gómez 37:08 4:38
35.Angeles Gómez 37:09 4:38
Clasificados: 81 (51 varones y 31 mujeres). Velocidad de los ganadores: Ernaga 18,390 km/h; Agüero 14,021 km/h.
SEGUNDA EDICIÓN (05/09/2021)
P/Atleta Marca Prom.
1.Pablo Ernaga 25:57 3:15
2.Aron Pintos 27:14 3:24
3.Cristian Bustos 28:26 3:33
4.Joaquín Torres 28:44 3:35
5.Leandro Pereyra 28:55 3:37
P/Atleta Marca Prom.
21.Cindy Ríos (U) 33:25 4:11
24.Cristina Bustos (T) 33:48 4:13
35.Mirna Ramírez (U) 35:16 4:25
46.Jéssica Gómez 36:38 4:35
47.Martina Giménez 36:41 4:35
Clasificados: 105 (76 varones y 29 mujeres). Velocidad de los ganadores: Ernaga 18,497 km/h; Ríos 14,364 km/h.
TERCERA EDICIÓN (24/04/2022)
P/Atleta Marca Prom.
1.Pablo Ernaga 26:10 3:16
2.Pablo Rodríguez 28:21 3:33
3.Leandro Pereyra 28:59 3:37
4.Jorge Condorí 30:24 3:48
5.Santiago Soto 31:14 3:54
P/Atleta Marca Prom.
16.Cristina Bustos 34:37 4:20
31.Gina Brizuela 37:17 4:40
32.Vanina Olavarría 37:37 4:42
33.Angeles Gómez 37:50 37:44
37.Agustina Martínez 38:22 4:48
Clasificados: 85 (59 varones y 26 mujeres). Velocidad de los ganadores: Ernaga 18,344km/h.; Bustos 13,866 km/h.
CUARTA EDICIÓN (16/04/2023)
P/Atleta Marca Prom.
1.Pablo Núñez (U) 30:13 3:47
2.Darío Romero 31:25 3:56
3.Mauricio Núñez 31:51 3:59
4.Jorge Gatti 31:58 4:00
5.Mario Martínez 32:02 4:00
P/Atleta Marca Prom.
12.Daniela Martínez 33:53 4:14
19.Gina Brizuela 34:52 4:21
23.Cindy Ríos (U) 35:12 4:24
31.Micaela López 37:12 4:39
37.Luisina Nieva 37:30 4:41
Clasificados: 89 (60 varones y 29 mujeres). Velocidad de los ganadores: Núñez 15,885km/h.; Martínez 14,187 km/h.
QUINTA EDICIÓN (15/09/2024)
P/Atleta Marca Prom.
1.Elías Greco 30:01 3:45
2.Joel Morales 30:16 3:47
3.Nicolás Valle 31:11 3:54
4.Cristian Cisterna 31:14 3:54
5.Sergio Rodríguez 31:21 3:55
P/Atleta Marca Prom.
7.Daniela Martínez 31:54 3:59
11.Gina Brizuela 33:59 4:15
15.Jéssica Gómez 35:30 4:26
20.Susana Valdebenito 36:35 4:34
28.Mariana Juárez 37:42 4:43
Clasificados: 95 (58 varones y 37 mujeres). Velocidad de los ganadores: Greco 15,991 km/h.; Martínez 15,047 km/h.