El domingo se correrá el Trail Independencia de Chile

A las 11:00 (concentración, 10:30) del próximo domingo 28, desde la Sede de Residentes Chilenos «Gabriela Mistral» (Presidente Raúl Ricardo Alfonsín 3815, Ushuaia) se largará el Trail «Independencia de Chile» (10 kilómetros), organizado por «Nehuén Pullú Atletismo”, con llegada en el mismo lugar.

RIO GRANDE.- Se entregarán medallas y diplomas para todos los clasificados, y premios para los tres primeros en la general de cada rama. Ayer cerraron las inscripciones.

Entretanto, otros dos riograndenses completaron el pasado domingo 21 el Maratón de Buenos Aires: Mariana Juárez (40/44 años) –la mejor fueguina- 3:29:27 (General: 2.300; Rama: 204; Categoría: 44); y Alejandro Treitel (50/54 años) 4:07:47 (7.061/5.565/536).