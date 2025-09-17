Deportes

El domingo, por la Paz

miércoles 17 de septiembre de 2025
Diario El Sureño
El domingo 21 la Agrupación Atlética Fin del Mundo y el Rotary Club Isla Grande llevarán adelante el 15° Campeonato Provincial de 5 Kilómetros, 13° Corrida Día Mundial de la Paz.

RIO GRANDE.- El domingo 21 (concentración, 8:30; largada, 9:00), la Agrupación Atlética Fin del Mundo y el Rotary Club Isla Grande llevarán adelante el 15° Campeonato Provincial de 5 Kilómetros (13° Corrida Día Mundial de la Paz), con largada y llegada en el Poste de la Paz (avenida San Martín al 400). Inscripción: $ 15.000 ($ 12:000 para Sub 20 y asociados a la AAFM). Informes: (2964) 515886.

