El domingo, por la Paz

El domingo 21 la Agrupación Atlética Fin del Mundo y el Rotary Club Isla Grande llevarán adelante el 15° Campeonato Provincial de 5 Kilómetros, 13° Corrida Día Mundial de la Paz.
RIO GRANDE.- El domingo 21 (concentración, 8:30; largada, 9:00), la Agrupación Atlética Fin del Mundo y el Rotary Club Isla Grande llevarán adelante el 15° Campeonato Provincial de 5 Kilómetros (13° Corrida Día Mundial de la Paz), con largada y llegada en el Poste de la Paz (avenida San Martín al 400). Inscripción: $ 15.000 ($ 12:000 para Sub 20 y asociados a la AAFM). Informes: (2964) 515886.