El domingo llega la XX Edición del Memorial Víctor Pérez

Vuelve la actividad ciclística ya casi sobre el cierre del invierno y, como ocurre cada año, vuelve con la tradicional competencia de ruta denominada Memorial Víctor Pérez, la cual cumple sus primeras veinte ediciones, tras no correrse por tres años por distintos motivos, los cuales en un momento la pusieron en duda para siempre.

RIO GRANDE.- Y al igual que el año pasado, esta edición en memoria del querido Ferrito tendrá dos días de carrera, la primera el sábado 30 en el Autódromo Ciudad de Río Grande con la prueba reservada para rodados de ruta, y otra el domingo en el Cono de Sombra para las bicicletas de montaña.

Hoy, a las 22:00, cerrará el plazo que tienen los ciclistas para anotarse para las pruebas del fin de semana, sabiendo que los corredores que paguen la inscripción podrán participar de las tres pruebas del fin de semana; y lo pueden realizar vía WhatsApp al número de Marcos Toranza (2964 55-8716) o bien al siguiente Link: https://forms.gle/MaZWro9gqKrgc1Nk7.

El sábado, desde las 14:00 y previo a la carrera principal de pelotón, habrá una contrarreloj individual de dos vueltas al circuito principal pensando en los juveniles que se están preparando para los Juegos de la Araucanía que se realizarán en La Pampa del 6 a 12 de diciembre pero que será libre para todos aquellos que deseen testearse.

Y desde las 15:00 se correrá el Memorial Víctor Pérez, carrera que se desarrollará a lo largo de 16 vueltas, aproximadamente, y que hasta el momento cuenta con 16 anotados y no se encuentra el doble ganador del año pasado, Aaron Pintos, quien está alejado de la bicicleta este año.

El domingo, por su parte, se correrá desde las 11:00 en el Cono de Sombra, pero no en el tradicional circuito de XCO que se utiliza habitualmente, sino que el trazado fue montado al frente de donde se corrieron tantos Intercolegiales; será por inmediaciones de las calles Córdoba, Posadas, Santa Fe y San Martín, un recorrido mucho más amplio que irá por inmediaciones del Parque de la Velocidad, canchas de rugby, cancha de fútbol, zona de la Plaza de las Américas, y los participantes deberán completar el recorrido elegido a lo largo de una hora de competencia más un giro extra, el cual se marcará a partir que el puntero cumpla la hora de carrera.

Los anotados

Al cierre de esta edición había sólo 38 corredores anotados y se espera que en estas últimas horas ese número se duplique.

Ciclismo de Ruta: Uma Machado, Luca Lepio, Juan Fernández, Thiago Anríquez, Sharon Lepio, Nehemías Echeverría, Franco González (Gravel), Lucas Torres, Pedro Chelech, Nicolás Chifflet, Rodrigo Retuerto, Rodrigo Alonso, Ricardo Acosta, Juan Pablo Alvarez, Ismael Echeverría, José Luis Sánchez (Gravel) y Alejandro Barría.

Mountain Bike: Uma Machado, Miguel Cejas, Juan Gabriel Menichetti, Carlos Núñez, Darío Giménez, Juan Fernández, Daniel Pérez, Thiago Anríquez, Nehemías Echeverría, Pedro Franco, Jonatan Prediger, Ariel Velázquez, Jaime Barría, Lucas Torres, José Toranza, María Costan, Ramón Hutson, Fabricio Prada, Jorge Iommi, Nicolás Chifflet, Walter Nieva, Rodrigo Retuerto, Jorge Pacheco, Néstor Contreras, Juan Pablo Alvarez, Gonzalo Muzón, Manuel Alamo, Ismael Echeverría, Gustavo Gómez, José Luis Sánchez, Máximo Pintos.

Historial – Memorial Víctor Pérez

Año/Edi. Ganador Segundo Tercero

2003 – I Mauricio Núñez (RG) Julio Fernández (RG) Lucas Miranda (RG)

2004 – II Mauricio Núñez (RG) Nicolás Benavídez (USH) Ricardo Anríquez (RG)

2005 – III Mauricio Núñez (RG) Marcos Castaño (USH) Gabriel Ulman (UH)

2006 – IV Santiago Cabellier (RG) Alesis Vega (RG) Kevin Santana (RG)

2007 – V Mauricio Núñez (RG) Kevin Santana (RG) Alesis Vega (RG)

2008 – VI Mauricio Núñez (RG) Iván Romano (RG) Ricardo Acosta (RG)

2009 – VII Mauricio Núñez (RG) Ricardo Acosta (RG) Juan Cárdenas (RG)

2010 – VIII Kevin Santana (RG) Alesis Vega (RG) Iván Romano (RG)

2011 – IX Ricardo Acosta RG) Iván Romano (RG) Juan Pablo Romero (RG)

2012 – X Juan Pablo Romero (RG) Mauricio Núñez (RG) Rodrigo Núñez (RG)

2013 – XI Ricardo Acosta RG) Juan Pablo Romero (RG) Rodrigo Núñez (RG)

2014 – XII Rodrigo Núñez (RG) Mauricio Núñez (RG) Ricardo Acosta (RG)

2015 – XIII Juan Pablo Romero (RG) Ricardo Acosta (RG) Alejandro Barría (RG)

2016 – XIV Ricardo Acosta (RG) Juan Pablo Romero (RG) Gustavo Santana (RG)

2017 – XV Juan Pablo Romero (RG) Ricardo Acosta (RG) Lucas Miranda (RG)

2018 – XVI Ricardo Acosta (RG) Stjepan Vrsalovic (PA) Pablo Romero (RG)

2019 – XVII Ricardo Acosta (RG) Lucas Miranda (RG) Santiago Cabellier (RG)

2022 – XVII Juan Pablo Romero (RG) Ricardo Acosta (RG) Santiago Cabellier (RG)

2023 – XVIII Pedro Chelech (PA) Aaron Pintos (RG) Jesús González (USH)

2024 – XIX Aaron Pintos (RG) César Ferreira (RG) Darío Ferreira (RG)