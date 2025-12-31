El domingo, Camioneros recibe al cuco Boxing Club

Confirmado que el domingo comienzan los cuartos de final para Camioneros en el actual Torneo Regional Federal Amateur de Fútbol cuando, desde las 18:00, en el Centro Deportivo Municipal, reciba a Boxing Club de Río Gallegos en el cotejo de ida; mientras que la revancha será el domingo venidero en la capital santacruceña.

RIO GRANDE.- Camioneros -que volvió a los entrenamientos el viernes- tuvo una semana muy cortada por el viento primero y por la lluvia después, no ha logrado tener la continuidad deseada para llegar de la mejor manera al choque crucial ante su «bestia negra» que es el conjunto de Río Gallegos, incluso ayer, cuando tenía planificado un trabajo en doble turno, debió suspender el del mediodía por la gran cantidad de agua caída y al cierre de esta edición estaba culminando su único entrenamiento.

El lunes entrenaron muy bien dos jugadores que se sumaron para esta serie; Aaron Camino quien si bien estaba en la lista de buena fe ni había sido utilizado por su presencia en la definición de los eventos de Futsal junto al Verde, y de Gastón Cornejo, el goleador del campeonato local con Sacachispas y que se suma por la ventana de cuatro refuerzos que tienen todos los clubes que siguen en competencia.

Y en estas horas se confirmará si suman o no al volante Federico Bleuer de Camioneros de Ushuaia, una joven promesa que anduvo muy bien en casi todos los juegos que realizó el Verde capitalino en este TRFA. El chico ya dio el okey en caso que Guillermo Vargas lo requiera.

Las ausencias confirmadas en Camioneros serán la de Rubén Gallo y de Agustín Mossetto, ambos de vacaciones, pero que no modificaría demasiado la estructura del equipo que tiene en mente el entrenador Guillermo Vargas, quien tendrá la máxima responsabilidad de armar el once para este y el próximo domingo ante la ausencia de Marcelo Llanes.

El arquero será Francisco Martínez, la línea de cuatro estaría prácticamente confirmada con Gino Carbonell, Juan Manuel Hansen, Misael Sueldo y Milton Monge. Sueldo viajó a Córdoba a pasar las fiestas con su familia y se incorpora al equipo el próximo viernes.

La función de doble cinco también está confirmada, los dos Bravo ocuparán ese sector; Gustavo como primer hombre de presión, Mauricio como el primer pase del equipo; los dos se complementan muy bien.

La duda pasa por los hombres que irán por su costado, dado que tanto Michael Ombrosi como Jeremías Ponce no convencieron en la serie ante el Camión ushuaiense y sus continuidades no están garantizadas, y la llegada de Gastón Cornejo y de Aaron Camino pueden ser una variante si es que estos jugadores se adaptan a jugar por ese sector teniendo en cuenta que si bien lo pueden hacer, están acostumbrados a hacerlo desde más adelante en la cancha; pero con la necesidad que tiene Camioneros de conseguir un resultado positivo como local, no es loca la idea que arranquen desde allí para alimentar a los dos delanteros.

Y arriba ya están confirmados los dos artilleros que tiene el plantel, tanto el histórico Jony Torres como Ismael Monte serán los faros de descarga.

Por su parte Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia jugará el domingo con el Deportivo Villalonga, la Amistad visitará a San Patricio y el Deportivo Roca lo hará con Villa Regina para completar la zona patagónica, por lo que se definirán los semifinalistas cuando termine esta cuarta fase de enfrentamientos; mientras que el arranque de la siguiente etapa será el próximo 18 de enero.

El cuco Boxing

Desde hace años los choques entre Camioneros y Boxing Club de Río Gallegos ha sido un sufrimiento para el conjunto fueguino; más allá de algún resultado positivo en el camino, cada vez que hubo una serie mano a mano la misma quedó del lado de los santacruceños.

El año pasado Camioneros quedó eliminado por Escorpión de Río Gallegos pero sin merecerlo, mientras que las anteriores eliminaciones sí fueron a mano del Boxing que en el 90 por ciento de los choques fue superior al elenco fueguino.

El último cruce mano a mano fue en 2023; el 16 de diciembre Camioneros cayó como local 0-4, mientras que en la revancha disputada el 19 de diciembre Boxing en su casa ganó 3-1 para un global de 7-1.

En el 2022 volvieron a cruzarse en la segunda etapa y una nueva goleada del Boxing a domicilio; fue el 27 de noviembre por 1-4, mientras que el 4 de diciembre en Río Gallegos el local ganó 2-0.

En el 2021 no fue la excepción; el 18 de diciembre Camioneros cayó como local 0-2 mientras que el 22 de diciembre cayó como visitante por idéntico marcador.

En el 2020 se dio una particularidad, jugaron tres cotejos, dos por la Zona 5 Patagónica con dos victorias del Boxing, y en el inicio de la segunda fase Camioneros se trajo un valioso empate de Río Gallegos, fue 2 a 2 y luego el Regional se suspendió por la pandemia.

En 2019 jugaron una eliminatoria final clasificatoria al Regional; en Río Gallegos el 7 de diciembre ganó Boxing Club 2-0, mientras que en la revancha ganó Camioneros 2-1 pero no le alcanzó; la buena para los locales que ese triunfo fue en el Centro Deportivo Municipal, mismo escenario que jugarán este domingo; las anteriores derrotas habían sido en la cancha Municipal del AGP.

En 2018 Camioneros no avanzó en la zona fueguina (la única vez que quedó fuera antes de los mano a mano) y en 2017 la historia se repitió; el 10 de septiembre fue caída de Camioneros como local 0-1, mientras que el 15 de octubre Boxing en su casa ganó 2-0.

Y para cerrar este resumen, en 2016 compartieron Federal B con otros siete equipos patagónicos, y si bien Camioneros fue tercero y Boxing Club cuarto, en el mano a mano otra vez los de Río Gallegos se quedaron con más puntos; el 11 de septiembre fue 1-1 en Río Grande, y el 29 de octubre ganó Boxing Club 3-1 en su casa.