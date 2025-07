El domingo brillaron Francisco Zamora y Lucila Licusatti

El domingo al mediodía se desarrolló la Contrarreloj Solidaria de Mountain Bike organizada por la Bici Posta Eventos y que tuvo como fin llevar alimentos a distintos comedores de la Margen Sur. Contó con la presencia de 51 ciclistas de los 64 que se habían anotado para la prueba de 14 kilómetros, hubo varios puntos altos, sobresaliendo Francisco Zamora en caballeros y Lucila Licusatti entre las damas.

RIO GRANDE.- La carrera fue pionera en este nuevo circuito elegido por los organizadores y si bien tuvo un fin benéfico, fue muy parecida a aquellas pruebas contrarreloj organizadas por Pepe Núñez en pandemia cuando la modalidad era la única permitida para salir a competir.

Los primeros en salir fueron aquellos que se anotaron en primer lugar, y se fueron eligiendo los números según las planillas que fueron entregando la distintas bicicleterías y solo reservando lugares de privilegio a aquellos con cierto predominio en el ciclismo de montaña local.

La largada frente al Santuario del Gauchito Gil tuvo casi desde el arranque una extensa subida hasta llegar al punto más alto y una vez allí una extensa bajada hasta el ingreso al TF1, y una continuación de un kilómetro y medio hasta llegar a los puentes del río Chico, frente a estancia Violeta, donde el primero en arribar fue el debutante Jaime Barría -no es el farmacéutico-, quien largó en el puesto 8, arribó primero a la mencionada zona y allí perdió valiosos segundos al no ver la puerta que colocó la organización para que suban entre los dos puentes; Barría pasó de largo buscando subir una vez dejando atrás el segundo puente, y cuando fue advertido al notar que no había un sendero trazado para subir por allí, volvió al trazado original; y no fue el único que falló la puerta que marcaba el ascenso de los corredores, hubo muchos otros que también siguieron de largo.

Así y todo su ritmo no se empañó, lo mantuvo en los siete kilómetros restantes y logró un Top 20 muy importante, solo vencido por Jorge Ostinelli, otro de los Promocionales en carrera pero que ya tuvo su estreno en otras competencias.

A partir de él fueron apareciendo otros corredores debutantes hasta llegar la primera dama a ese sector, y fue Lucila Licusatti quien sorprendió a todas, dado que largó en el quinto lugar de la categoría y sobrepasó a las restantes competidores, sobre todo a Yessica Silva quien partía como una de las serias candidatas a la victoria, pero el andar de Lucisatti fue bárbaro y se quedó con la divisional con un amplio margen y alcanzando un meritorio 22 lugar en la clasificación general.

Entre los hombres el gran candidato era Fran Zamora, y el Master A2 no dejó dudas: desde su largada y hasta su llegada impuso un ritmo parejo y en definitiva demoledor, venciendo a otros corredores de punta como el chico Lucas Torres quien fue segundo a un minuto trece de distancia, y de Ismael Echeverría a casi dos minutos.

Entre los Top Ten, los cuales fueron premiados por la organización, se sumaron Nicolás Chifflet, Valentino Berti quien venía de ganar el Aniversario de Prefectura Naval Argentina, Facundo Zuñiga, Carlos Núñez, Leandro Rohr, Nicolás Sena y Rodrigo Retuerto.

Entre las damas, detrás de la ganadora Licusatti, arribaron Yessica Silva, Daiana Dos Santos, Uma Machado de Tolhuin, Liliana Moreyra, María Costan y Margarita Medina.

Ahora, con esta competencia finalizada por parte de la Bici Posta Eventos, comenzó ayer la inscripción para tomar parte de la XXIII Edición de la Doble Cabo Peñas, otra competencia más participativa que competitiva y la más importante en parejas de la provincia.

Clasificación general

Pos/N° Competidores Tiempos

1° 138 Francisco Zamora 00:29:27

2° 131 Lucas Torres 00:30:40

3° 134 Ismael Echeverría 00:31:19

4° 137 Nicolás Chifflet 00:32:11

5° 140 Valentino Berti 00:33:01

6° 126 Facundo Zuñiga 00:33:22

7° 133 Carlos Núñez 00:34:34

8° 97 Leandro Rohr 00:34:37

9° 88 Nicolás Sena 00:35:39

10° 95 Rodrigo Retuerto 00:35:44

11° 87 Emilio Tola 00:35:58

12° 84 Gonzalo Muzón 00:36:20

13° 78 Joel Mieri 00:36:42

14° 53 Jorge Ostinelli 00:37:10

15° 128 Maximiliano Orellano 00:37:13

16° 75 Alesis Vega 00:37:22

17° 80 Darío Giménez 00:37:47

18° 105 Diego Rodríguez 00:28:12

19° 14 Jaime Barría 00:38:30

20° 38 Sebastián Jaime 00:38:32

21° 70 Valentín Durretc 00:38:37

22° 33 Lucila Licusatti 00:39:36

23° 62 Diego Ovando 00:39:37

24° 135 Lucca Lepio 00:39:47

25° 57 Daniel Pérez 00:39:49

26° 141 Gustavo Sommariva 00:40:52

27° 82 José Luis Sánchez 00:41:44

28° 76 Manuel Lincopán 00:42:05

29° 66 Hugo Contreras 00:42:15

30° 26 Yessica Silva 00:42:29

31° 143 Carlos Uribe 00:42:32

32° 69 Ramiro Durretc 00:42:42

33° 81 Jorge Echeverría 00:43:24

34° 9 Cristian Cárdenas 00:43:38

35° 7 Claudio Pacheco 00:44:00

36° 64 Oscar Lagos 00:44:25

37° 74 Nehemías Echeverría 00:44:44

38° 77 Ariel Velázquez 00:45:28

39° 23 Daiana Dos Santos 00:45:37

40° 60 Fabricio Prada 00:46:50

41° 41 Carlos Santana 00:46:54

42° 34 Uma Machado 00:47:23

43° 54 Alejandro Monsalvo 00:48:14

44° 72 Jonatan Nieva 00:48:18

45° 18 Liliana Moreyra 00:48:57

46° 59 Jorge Iommi 00:48:58

47° 4 Néstor Marchetti 00:52:11

48° 12 Jorge Enciso 00:52:19

49° 50 Juan Contreras 00:53:52

50° 16 María Costan 00:54:34

51° 15 Margarita Medina 01:41:52