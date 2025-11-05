El domingo 9, Medio Maratón y Solidaria

El próximo domingo 9 se disputará la segunda edición del Medio Maratón “Centro Pinturerías” (21,097 kilómetros), organizado por Atletismo Río Grande. Simultáneamente se realizará una prueba complementaria, de 8 kilómetros.
RIO GRANDE.- La concentración será a partir de las 7:30, en el Parque de los 100 Años, mientras que la largada está prevista para las 9:00.
Hoy, de 9:30 a 11:30 y de 15:30 a 19:30, se entregarán los dorsales, en Everest Cycling.
En el cuadro adjunto aparecen los primeros cinco -en cada rama- de la primera versión de la carrera, cuya distancia fue inferior a la reglamentaria (20,000 kilómetros).
En Ushuaia
Entretanto, ese mismo día tendrá lugar la segunda edición de la Correcaminata LUCCAU 2025, sobre 10, 5 y 3 kilómetros (la última distancia no es competitiva), organizada por Lucha contra el Cáncer Ushuaia, que debió postergarse de su fecha original (el domingo 2) por el mal clima que azotó a la capital provincial.
La salida será a las 10:00 (concentración, 9:00), desde el Gimnasio Hugo Italo Favale. Mañana y el viernes, de 14:00 a 16:00, se entregarán los dorsales, en la sede de LUCCAU (Perón Sur 612, 1° piso).
1° MM CENTRO PINTURERIAS (03/11/2024)
GENERAL MASCULINA
P/Atleta GA Catg. Marca Prom.
1.Elías Greco 1 1° 18/29 1:18:07 3:54
2.Nicolás Valle 2 1° 30/39 1:18:12 3:55
3.Santiago Soto 3 1° 40/49 1:18:14 3:55
4.Javier Godoy (U) 4 1° 50/59 1:24:38 4:14
5.Walter Alvarado 5 2° 18/29 1:25:22 4:16
Velocidad del ganador: 15,361 km/h. Clasificados: 39. Nota: distancia inferior (20,00 km.). V1: 10,72 km. (1,44+9,28); V2: 9,28 km. GA (general absoluta).
GENERAL FEMENINA
P/Atleta GA Catg. Marca Prom.
1.Daniela Martínez 8 1° 30/39 1:28:06 4:24
2.Jéssica Gómez 11 1° 18/29 1:31:56 4:36
3.Gina Brizuela 12 2° 30/39 1:31:57 4:36
4.Beatriz Pintos (T) 17 1° 40/49 1:38:21 4:55
5.Mariana Juárez 19 2° 40/49 1:40:05 5:00
Velocidad de la ganadora: 13,620 km/h. Clasificadas: 15. Nota: distancia inferior (20,00 km.). V1: 10,72 km. (1,44+9,28); V2: 9,28 km. GA (general absoluta).