El domingo 9, Medio Maratón y Solidaria

miércoles 5 de noviembre de 2025
Diario El Sureño
El próximo domingo 9 se disputará la segunda edición del Medio Maratón “Centro Pinturerías” (21,097 kilómetros), organizado por Atletismo Río Grande. Simultáneamente se realizará una prueba complementaria, de 8 kilómetros.

RIO GRANDE.- La concentración será a partir de las 7:30, en el Parque de los 100 Años, mientras que la largada está prevista para las 9:00.

Hoy, de 9:30 a 11:30 y de 15:30 a 19:30, se entregarán los dorsales, en Everest Cycling.

En el cuadro adjunto aparecen los primeros cinco -en cada rama- de la primera versión de la carrera, cuya distancia fue inferior a la reglamentaria (20,000 kilómetros).

En Ushuaia

Entretanto, ese mismo día tendrá lugar la segunda edición de la Correcaminata LUCCAU 2025, sobre 10, 5 y 3 kilómetros (la última distancia no es competitiva), organizada por Lucha contra el Cáncer Ushuaia, que debió postergarse de su fecha original (el domingo 2) por el mal clima que azotó a la capital provincial.

La salida será a las 10:00 (concentración, 9:00), desde el Gimnasio Hugo Italo Favale. Mañana y el viernes, de 14:00 a 16:00, se entregarán los dorsales, en la sede de LUCCAU (Perón Sur 612, 1° piso).

1° MM CENTRO PINTURERIAS (03/11/2024)

GENERAL MASCULINA

P/Atleta         GA      Catg.   Marca Prom.

1.Elías Greco  1          1° 18/29          1:18:07           3:54

2.Nicolás Valle          2          1° 30/39          1:18:12           3:55

3.Santiago Soto          3          1° 40/49          1:18:14           3:55

4.Javier Godoy (U)    4          1° 50/59          1:24:38           4:14

5.Walter Alvarado     5          2° 18/29          1:25:22           4:16

Velocidad del ganador: 15,361 km/h. Clasificados: 39. Nota: distancia inferior (20,00 km.). V1: 10,72 km. (1,44+9,28); V2: 9,28 km. GA (general absoluta).

GENERAL FEMENINA

P/Atleta         GA      Catg.   Marca Prom.

1.Daniela Martínez    8          1° 30/39          1:28:06           4:24

2.Jéssica Gómez         11        1° 18/29          1:31:56           4:36

3.Gina Brizuela          12        2° 30/39          1:31:57           4:36

4.Beatriz Pintos (T)   17        1° 40/49          1:38:21           4:55

5.Mariana Juárez       19        2° 40/49          1:40:05           5:00

Velocidad de la ganadora: 13,620 km/h. Clasificadas: 15. Nota: distancia inferior (20,00 km.). V1: 10,72 km. (1,44+9,28); V2: 9,28 km. GA (general absoluta).

