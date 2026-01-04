El documental “Cuidadoras” fue declarado de interés provincial cultural

La Agencia de Innovación de la provincia de Tierra del Fuego, AeIAS, declaró de interés provincial cultural el largometraje documental “Cuidadoras” (2025), una obra de gran aporte artístico, cultural y social que contribuye a la promoción de los derechos humanos, la diversidad y la inclusión.

Dirigido por Martina Matzkin y Gabriela Uassouf, retrata la labor de tres mujeres trans que se desempeñan como cuidadoras en el Hogar Público Nacional Santa Ana, ubicado en la localidad de San Andrés, provincia de Buenos Aires.

Este Documental se estrenó en la provincia los días 26 y 28 de noviembre y recorrió importantes salas del país. Su alto valor artístico, cultural y social, acompaña los primeros días de inserción laboral formal de las protagonistas, en el marco de políticas públicas de inclusión, luego de trayectorias de vida atravesadas por la exclusión social y la precarización, poniendo en valor el acceso al trabajo digno como derecho fundamental.

A través de una filmación sostenida durante un año, realizada sin guion y en contexto de pandemia, el documental construye una narrativa sensible y respetuosa que visibiliza los vínculos humanos entre cuidadoras y personas mayores, resaltando valores como la empatía, la escucha, la ternura y la dignidad.

De este modo, “Cuidadoras” aporta una mirada innovadora y necesaria sobre el trabajo de cuidados, la vejez y las trayectorias de vida de mujeres trans, abordando un rol históricamente invisibilizado y promoviendo la reflexión social sobre la inclusión, la diversidad y los derechos humanos.

Su equipo realizador y de producción cuenta con una reconocida trayectoria en el ámbito audiovisual nacional e internacional. Por eso, desde esta declaración de interés se reconoce a las protagonistas del documental Luciana Méndez, Yenifer Franco Pereira y Maia Margarita Antesana, a la directora y guionista del largometraje Martina Matzkin, a la guionista, realizadora y productora especializada en cine documental, Gabriela Uassouf y a Rocío Belén Pichirili, Licenciada en Comunicación Audiovisual y fundadora de Groncho Estudio, productora de “Cuidadoras”.

Esta obra ha sido distinguida en espacios culturales y festivales, consolidando su relevancia artística y su impacto cultural, poniendo en valor políticas públicas vinculadas a la educación, la inclusión laboral trans y el fortalecimiento de instituciones públicas de cuidado, contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y solidaria.

Desde la Agencia de Innovación de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, se promueve iniciativas culturales que fomenten la inclusión, la diversidad, la innovación social y el fortalecimiento del entramado cultural, en consonancia con los objetivos estratégicos provinciales.