El DJ fueguino que emocionó al país: Diego Andrade y el video con la Marcha de Malvinas

El DJ de Río Grande, Tierra del Fuego, habló en la 99.9 sobre el impacto de su gesto en una fiesta de egresados, donde hizo sonar la Marcha de las Malvinas y generó una ola de emoción en redes sociales y en todo el país. “Queremos que se siga concientizando, no hay que recordar a los caídos sólo el 2 de abril”, expresó.

Diego Andrade, DJ de Río Grande, Tierra del Fuego, vive días de profunda emoción luego de que un video suyo se hiciera viral en redes sociales. Durante una fiesta de egresados, conocida como La Serenata, decidió incluir la Marcha de las Malvinas en su set y la respuesta del público fue tan intensa que el registro del momento ya supera las 900 mil reproducciones en TikTok, acercándose al millón.

En diálogo con la 99.9, Andrade contó: “Hace once años que soy DJ, recorrí el país, pero creo que esta vez está pasando lo que siempre busqué: que todo salga desde mi ciudad, desde mi provincia. Me escriben de Perú, de España, y hasta ex combatientes me mandaron mensajes. Me dicen ‘sos Patria, estás haciendo soberanía’”.

El músico relató que la fiesta tiene varias noches temáticas y que esta vez la primera estuvo dedicada a la Argentina: “Ya lo había hecho en 2023, pero no tuvo la misma repercusión. Esta vez surgió todo espontáneamente, fue un momento más de la noche, pero muy emocionante. Hay gente que lo ve y se pone a llorar, incluso ex combatientes o familiares”.

Andrade destacó además la relación especial que los fueguinos mantienen con la causa Malvinas: “Acá todos los años, el 2 de abril, hacemos la vigilia nacional. Vienen ex combatientes de todo el país, desfilan las escuelas y rendimos homenaje a los que están y a los que no. Cuando cantamos la Marcha de las Malvinas lo hacemos sabiendo lo que significó esa guerra y el sacrificio de los que pelearon”.

El DJ celebró la enorme difusión del video, que fue compartido por medios de todo el país: “No es sólo el millón de vistas, es que todo el país lo vio. Queremos llegar a esa cifra para seguir concientizando. No hay que olvidarse de los caídos de Malvinas, ni recordarlos sólo el 2 de abril, sino tenerlos siempre presentes”.

https://noticiasyprotagonistas.com/actualidad/el-dj-fueguino-que-emociono-al-pais-diego-andrade-y-el-video-viral-con-la-marcha-de-malvinas-que-supera-las-900-mil-vistas/