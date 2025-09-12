El día por día de los Nacionales

Del jueves 18 al domingo 21, esta ciudad recibirá por primera vez a un certamen Nacional de Hockey Pista, privilegio que ya tuvo Ushuaia, en cuanto a Selecciones y clubes. Visitarán nuestra localidad los seleccionados Mayores de Damas y de Caballeros, y el Sub 19 femenino.

RIO GRANDE.- En los dos primeros habrá dos elencos de la Federación de Tierra del Fuego (Tierra del Fuego y Tierra del Fuego “B”), junto a sus pares de la Asociación Los Lagos (Bariloche), la Asociación Austral (Comodoro Rivadavia) y la Asociación Santacruceña de Hockey Pista y Campo (Santa Cruz Sur).

Mientras que en el Sub 19 femenino, a los cinco elencos mencionados se le sumará el de la Asociación Santa Cruz Norte.

En las tres divisiones se jugará una rueda clasificatoria, y en la última jornada se definirán las posiciones finales. Los partidos se desarrollarán en el Polideportivo del Instituto María Auxiliadora (IMA) –sede principal- y en el Anexo del Microestadio Provincial, en el barrio YPF.

En el cuadro adjunto aparece la programación detallada, día por día, incluyendo los horarios del domingo, donde quedarán proclamados los campeones de cada categoría de edad. En todas las jornadas se cobrará un bono contribución de $1.500, cuya recaudación será derivada a los viajes a los Nacionales de las restantes divisiones formativas.

Asimismo, el miércoles 17 se producirá la acreditación de los participantes, en el Museo Municipal Virginia Choquintel, dando paso luego a la inauguración, en el Polideportivo Municipal Alejandro Guata Navarro (ex centro Deportivo Municipal Reverendo Padre José Forgacs).

PROGRAMACION JUEVES 18

Hora Gim. Categoría Partido

10:00 IMA Damas Sub 19 Austral-T.Fuego

11:10 IMA Damas My. Bariloche-T.Fuego B

12:20 IMA Caballeros My. Bariloche-T.Fuego B

13:30 IMA Damas Sub 19 Sta.Cruz-Sta.Cruz Nte.

14:40 IMA Damas My. Sta.Cruz-Austral

15:50 IMA Caballeros My. Sta.Cruz-Sta.Cruz Nte.

17:00 IMA Damas Sub 19 Bariloche-T.Fuego B

18:10 IMA Damas My. T.Fuego-T.Fuego B

19:20 IMA Caballeros My. T.Fuego-T.Fuego B

PROGRAMACION VIERNES 19

Hora Gim. Categoría Partido

10:00 IMA Damas My. T.Fuego-Austral

10:00 Anexo Damas Sub 19 Bariloche-Sta.Cruz Nte.

11:10 IMA Damas Sub 19 T.Fuego-T.Fuego B

11:10 Anexo Damas My. Bariloche-Sta.Cruz

12:20 Anexo Damas Sub 19 Sta.Cruz-Austral

13:30 Anexo Caballeros My. Bariloche-Sta.Cruz

13:30 IMA Caballeros My. T.Fuego-Sta.Cruz Nte.

17:00 IMA Damas Sub 19 Bariloche-T.Fuego

17:00 Anexo Damas Sub 19 Austral-Sta.Cruz Nte.

18:10 IMA Damas Sub 19 Sta.Cruz-T.Fuego B

19:20 IMA Damas My. Sta.Cruz-T.Fuego B

20:30 IMA Caballeros My. Sta.Cruz-T.Fuego B

PROGRAMACION SABADO 20

Hora Gim. Categoría Partido

10:00 Anexo Damas Sub 19 Bariloche-Austral

10:00 IMA Damas Sub 19 Sta.Cruz-T.Fuego

11:10 IMA Damas Sub 19 Sta.Cruz Note.-T.Fuego B

11:10 Anexo Damas My. Bariloche-Austral

12:20 Anexo Caballeros My. Bariloche-Sta.Cruz Nte.

12:20 IMA Damas My. T.Fuego-Sta.Cruz

13:30 IMA Caballeros My. T.Fuego-Sta.Cruz

15:50 IMA Damas Sub 19 T.Fuego-Sta.Cruz Nte.

15:50 Anexo Damas Sub 19 Austral-T.Fuego B

17:00 Anexo Damas Sub 19 Bariloche-Sta.Cruz

17:00 IMA Damas My. Austral-T.Fuego B

18:10 IMA Damas My. T.Fuego-Bariloche

19:20 IMA Caballeros My. Sta.Cruz Nte.-T.Fuego B

20:30 IMA Caballeros My. T.Fuego-Bariloche

PROGRAMACION DOMINGO 21

Hora Gim. Categoría Partido

10:00 IMA Damas My. 3° Puesto (3°-4°)

10:00 Anexo Damas Sub 19 5° Puesto (5°-6°)

11:20 IMA Caballeros My. 3° Puesto (3°-4°)

11:20 Anexo Damas Sub 19 3° Puesto (3°-4°)

12:40 IMA Damas Sub 19 Final (1°-2°)

14:00 IMA Caballeros My. Final (1°-2°)

15:20 IMA Damas My. Final (1°-2°)