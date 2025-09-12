El día por día de los Nacionales

Del jueves 18 al domingo 21, esta ciudad recibirá por primera vez a un certamen Nacional de Hockey Pista, privilegio que ya tuvo Ushuaia, en cuanto a Selecciones y clubes. Visitarán nuestra localidad los seleccionados Mayores de Damas y de Caballeros, y el Sub 19 femenino.
RIO GRANDE.- En los dos primeros habrá dos elencos de la Federación de Tierra del Fuego (Tierra del Fuego y Tierra del Fuego “B”), junto a sus pares de la Asociación Los Lagos (Bariloche), la Asociación Austral (Comodoro Rivadavia) y la Asociación Santacruceña de Hockey Pista y Campo (Santa Cruz Sur).
Mientras que en el Sub 19 femenino, a los cinco elencos mencionados se le sumará el de la Asociación Santa Cruz Norte.
En las tres divisiones se jugará una rueda clasificatoria, y en la última jornada se definirán las posiciones finales. Los partidos se desarrollarán en el Polideportivo del Instituto María Auxiliadora (IMA) –sede principal- y en el Anexo del Microestadio Provincial, en el barrio YPF.
En el cuadro adjunto aparece la programación detallada, día por día, incluyendo los horarios del domingo, donde quedarán proclamados los campeones de cada categoría de edad. En todas las jornadas se cobrará un bono contribución de $1.500, cuya recaudación será derivada a los viajes a los Nacionales de las restantes divisiones formativas.
Asimismo, el miércoles 17 se producirá la acreditación de los participantes, en el Museo Municipal Virginia Choquintel, dando paso luego a la inauguración, en el Polideportivo Municipal Alejandro Guata Navarro (ex centro Deportivo Municipal Reverendo Padre José Forgacs).
PROGRAMACION JUEVES 18
Hora Gim. Categoría Partido
10:00 IMA Damas Sub 19 Austral-T.Fuego
11:10 IMA Damas My. Bariloche-T.Fuego B
12:20 IMA Caballeros My. Bariloche-T.Fuego B
13:30 IMA Damas Sub 19 Sta.Cruz-Sta.Cruz Nte.
14:40 IMA Damas My. Sta.Cruz-Austral
15:50 IMA Caballeros My. Sta.Cruz-Sta.Cruz Nte.
17:00 IMA Damas Sub 19 Bariloche-T.Fuego B
18:10 IMA Damas My. T.Fuego-T.Fuego B
19:20 IMA Caballeros My. T.Fuego-T.Fuego B
PROGRAMACION VIERNES 19
Hora Gim. Categoría Partido
10:00 IMA Damas My. T.Fuego-Austral
10:00 Anexo Damas Sub 19 Bariloche-Sta.Cruz Nte.
11:10 IMA Damas Sub 19 T.Fuego-T.Fuego B
11:10 Anexo Damas My. Bariloche-Sta.Cruz
12:20 Anexo Damas Sub 19 Sta.Cruz-Austral
13:30 Anexo Caballeros My. Bariloche-Sta.Cruz
13:30 IMA Caballeros My. T.Fuego-Sta.Cruz Nte.
17:00 IMA Damas Sub 19 Bariloche-T.Fuego
17:00 Anexo Damas Sub 19 Austral-Sta.Cruz Nte.
18:10 IMA Damas Sub 19 Sta.Cruz-T.Fuego B
19:20 IMA Damas My. Sta.Cruz-T.Fuego B
20:30 IMA Caballeros My. Sta.Cruz-T.Fuego B
PROGRAMACION SABADO 20
Hora Gim. Categoría Partido
10:00 Anexo Damas Sub 19 Bariloche-Austral
10:00 IMA Damas Sub 19 Sta.Cruz-T.Fuego
11:10 IMA Damas Sub 19 Sta.Cruz Note.-T.Fuego B
11:10 Anexo Damas My. Bariloche-Austral
12:20 Anexo Caballeros My. Bariloche-Sta.Cruz Nte.
12:20 IMA Damas My. T.Fuego-Sta.Cruz
13:30 IMA Caballeros My. T.Fuego-Sta.Cruz
15:50 IMA Damas Sub 19 T.Fuego-Sta.Cruz Nte.
15:50 Anexo Damas Sub 19 Austral-T.Fuego B
17:00 Anexo Damas Sub 19 Bariloche-Sta.Cruz
17:00 IMA Damas My. Austral-T.Fuego B
18:10 IMA Damas My. T.Fuego-Bariloche
19:20 IMA Caballeros My. Sta.Cruz Nte.-T.Fuego B
20:30 IMA Caballeros My. T.Fuego-Bariloche
PROGRAMACION DOMINGO 21
Hora Gim. Categoría Partido
10:00 IMA Damas My. 3° Puesto (3°-4°)
10:00 Anexo Damas Sub 19 5° Puesto (5°-6°)
11:20 IMA Caballeros My. 3° Puesto (3°-4°)
11:20 Anexo Damas Sub 19 3° Puesto (3°-4°)
12:40 IMA Damas Sub 19 Final (1°-2°)
14:00 IMA Caballeros My. Final (1°-2°)
15:20 IMA Damas My. Final (1°-2°)