El deporte como modelo de gestión

Con la participación de 27 equipos de toda la provincia culminó la segunda edición de la Liga Municipal de Newcom, organizada por el Municipio de Río Grande a través de la Subsecretaría de Deportes. Durante dos meses, personas mayores de las categorías +50 y +60, en ramas femenina y masculina, compartieron competencia, encuentro y comunidad.

RIO GRANDE.- La jornada final se vivió en el Polideportivo “Carlos Margalot”, donde el público acompañó las instancias decisivas. En la categoría +50, el equipo Amigos se consagró campeón en ambas ramas, mientras que Hijos del Poder hizo lo propio en +60.

Durante la ceremonia de premiación, la directora de Deportes, Antonela Soto, destacó el crecimiento sostenido de esta disciplina y la decisión política del Municipio de garantizar su continuidad. “Actividades como el Newcom siguen creciendo año a año, reflejando el compromiso del Municipio con el deporte, generando espacios de encuentro y bienestar. Desde las infancias hasta las personas mayores seguimos garantizando el acceso a la actividad física”, expresó.

Finalmente, la funcionaria remarcó: “vamos a continuar trabajando para que podamos seguir encontrándonos en cada espacio municipal, porque ahí es donde se construye, todos los días, una mejor calidad de vida para cada vecina y vecino”.

Con esta segunda edición de la Liga Municipal de Newcom, el Municipio de Río Grande reafirma su mirada sobre el deporte como política pública: una herramienta de inclusión, salud y comunidad, que abraza a todas las edades y garantiza el derecho a moverse, compartir y disfrutar.

Inscripciones en marcha

El Municipio de Río Grande, junto al Instituto Universitario River Plate (IURP), informa que ya se encuentra abierta la inscripción para cursar el primer año del Profesorado de Educación Física. En esta nueva etapa se inaugura la sede Ushuaia, ampliando el alcance territorial de esta política educativa y reafirmando el compromiso que la gestión del intendente Martín Perez tiene con la educación y el deporte.

A través de la Subsecretaría de Deportes, el Municipio de Río Grande y el Instituto Universitario de River Plate habilitaron las inscripciones para el ciclo 2026 del Profesorado de Educación Física. La novedad es que, gracias a la ampliación del convenio firmado entre el IURP y el intendente Martín Perez, desde marzo la carrera también podrá cursarse en la ciudad de Ushuaia. De esta manera, se consolida el carácter provincial de este proyecto, que promueve nuevas oportunidades y garantiza el acceso de todos los fueguinos a una formación superior de calidad.

La modalidad de cursada combina instancias teóricas a distancia, mediante la plataforma virtual del instituto, con clases prácticas presenciales en espacios deportivos, lo que permite acceder a una formación integral sin necesidad de abandonar la provincia. El Profesorado tiene una duración de cuatro años e incluye la posibilidad de continuar los estudios para obtener la Licenciatura en Educación Física en tres cuatrimestres.

La oferta formativa de IURP-RGA, también incluye licenciaturas y diplomaturas vinculadas al periodismo, la administración y el marketing deportivo, entre otras áreas de especialización.

Las y los riograndenses interesados en inscribirse o acceder a más información pueden acercarse al Centro Municipal de Estudios Superiores, ubicado en Bilbao N.° 614 (Río Grande), comunicarse al teléfono (2964) 436200 interno 2137 o escribir a rgaformaciondeportiva@gmail.com. En tanto, los vecinos de Ushuaia pueden hacerlo llamando al mismo número o escribiendo a rgaformaciondeportiva.sedeush@gmail.com. Por su parte, las y los estudiantes de la ciudad de Tolhuin que quieran comenzar la carrera podrán elegir en qué sede desean cursar.

De esta manera, el Municipio de Río Grande continúa impulsando una gestión educativa que prioriza el acceso real, la articulación institucional y el acompañamiento territorial, fortaleciendo la formación superior en toda la provincia.