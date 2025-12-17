El debutante Akanú le ganó la final de Segunda a 101

En la ronda final de Segunda División femenina, en el marco del Campeonato Clausura de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG), arribaron al encuentro decisivo Akanú (3-0 a Casa del Deporte) y las ushuaienses de101 (3-1 Sportivo).

RIO GRANDE.- El conjunto local se impondría por 3-1 (25-17/18-25/25-21/25-16), mientras que por el tercer puesto Sportivo doblegó por 2-1 al equipo de la Margen Sur.

Akanú jugará el Apertura 2026 en Primera, en lugar del descendido Profes RG. Mientras que las Promociones las animarán Club Atlético Tolhuin (5° en Primera)-Sportivo (3° en Segunda) y Valkyrias (6° en Primera)-101 (2° en Segunda). ANIMADORAS. Akanú y 101, campeón y subcampeón en el Clausura AVRG de Segunda División femenina.

La final

En un atractivo duelo, las dirigidas por Antonio García dominaron la etapa inicial, con el goleo de la punta Micaela Cruz (7) y la central Paola Alvarez (5), secundadas por Susana Maza (4), siendo Luciana Frías (3) la destacada entre las sureñas.

Ese poder de fuego quedó en cenizas tras el descanso, ganando espacio las hermanas Sofía (6) y Brisa Castillo (5) en las orientadas por Fernando Díaz, con el acompañamiento de Rocío Pérez (3), consiguiendo un decisivo 5-0, tras el 15 iguales.

Las de la Mutual de la Policía, al frente hasta el 9-8 del tercer set, recuperaron la delantera con dos aces de Sofía Castillo (13-11), y sendos cuartetos de su hermana y de Frías. Después entregarían cinco balones, y sufrirían 7 positivos de Alvarez. Akanú arrasó en el cuarto, con un 8-0 de arranque y la estelar participación de Cruz (7) y Alvarez (6), a quien Catalina Piatti pudo bloquear en el penúltimo tanto del encuentro, antes de la clausura, a cargo de Florencia Caliva.

AKANU 3 * 1 101 (USHUAIA)

N°/Jugadora Pt. +/- N°/Jugadora Pt. +/-

1.Evelin García 2 0 13.Valentina Mamonde 0 -3

11.Doris Salvatierra 3 +1 10.Rocío Pérez 4 -3

13.Susana Maza 8 +2 9.Luciana Frías 12 +9

10.Paola Alvarez 20 +12 17.Catalina Piatti 3 -3

2.Florencia Caliva 7 -6 4.Elunei Cárdenas 2 -1

9.Micaela Cruz 17 +9 2.Brisa Castillo 13 +6

4.Cintia Ramos 3 +2 6.Sofía Castillo 13 +9

12.Cecilia Cortez 2 +1 3.Candela Ochoa 0 0

E: Antonio García 62 +21 E: Fernando Díaz 47 +12

Líberos: 12.Ruth Toledo (-1), 16.Cintia Gallo (-1) (101). También jugó: 1.Nancy García (101). Parciales: 1° set: Akanu 25-17 (5-4/10-7/15-10/20-15), en 23’. 2° set: 101 25-18 (3-5/10-8/15-14/20-15), en 24’. 3° set: Akanu 25-21 (3-5/10-9/14-15/20-16/21-24), en 29’. 4° set: Akanu 25-16 (5-0/10-1/15-3/20-11), en 23’. Puntos: por errores del rival: Akanu 31, 101 32; totales (A/S/B): Akanu 93 (57/5/0), 101 79 (37/9/1). Ataques por zona (2/3/4/Zaguero): Akanu 57(6/26/21/4), 101 37 (4/15/10/8). Duración: 1h50m. Arbitros: Beatriz Romero (1º)/Sandro Aguirres (2°). Gimnasio: UOM (08/12). Motivo: Campeonato Clausura AVRG (Final 2° División F). Nota: Pt. (puntos), ± (positivos – negativos).