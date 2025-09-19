El debut de Galicia en Malvinas Argentinas

Centro Galicia de Ushuaia debutará pasado mañana en el Campeonato Clausura de la Comisión de Handball Tierra del Fuego (ComHandTdF).

RIO GRANDE.- Será en el gimnasio municipal Malvinas Argentinas, por la Zona A de la rama femenina, enfrentando a Real Madrid Amarillo (12:30) y Sergio Andrade (15:30).

La cuarta fecha se completará con HVJ-San Martín, desde las 11:00 (Zona B femenina); y Universitario-San Martín, a partir de las 14:00, en masculino.

Subcampeonas

Por la 2° fecha del Campeonato Provincial de Cadetes, jugado del viernes 12 al domingo 14, en 28 de Noviembre (Santa Cruz), Universitario fue subcampeón entre las mujeres, ganando y perdiendo con el campeón, Escuela Municipal de 28 de Noviembre, y venciendo en dos ocasiones a Patagonia Handball (Río Gallegos).

La diferencia con las de la Cuenca Carbonífera fue de apenas tres goles. Asimismo, la riograndense Valentina Franzese fue la goleadora del torneo.

Y en varones, Uni finalizó 5°, imponiéndose a los riogalleguenses de Patagonia Handball. Las demás posiciones: 1.Handball Puerto San Julián; 2.Asociación Lucho Balonmano (R.Gallegos); 3.Handball 28 de Noviembre; 4.Río Turbio.