El debut de Galicia en Malvinas Argentinas

viernes 19 de septiembre de 2025
Centro Galicia de Ushuaia debutará pasado mañana en el Campeonato Clausura de la Comisión de Handball Tierra del Fuego (ComHandTdF).

RIO GRANDE.- Será en el gimnasio municipal Malvinas Argentinas, por la Zona A de la rama femenina, enfrentando a Real Madrid Amarillo (12:30) y Sergio Andrade (15:30).

La cuarta fecha se completará con HVJ-San Martín, desde las 11:00 (Zona B femenina); y Universitario-San Martín, a partir de las 14:00, en masculino.

Subcampeonas

Por la 2° fecha del Campeonato Provincial de Cadetes, jugado del viernes 12 al domingo 14, en 28 de Noviembre (Santa Cruz), Universitario fue subcampeón entre las mujeres, ganando y perdiendo con el campeón, Escuela Municipal de 28 de Noviembre, y venciendo en dos ocasiones a Patagonia Handball (Río Gallegos).

La diferencia con las de la Cuenca Carbonífera fue de apenas tres goles. Asimismo, la riograndense Valentina Franzese fue la goleadora del torneo.

Y en varones, Uni finalizó 5°, imponiéndose a los riogalleguenses de Patagonia Handball. Las demás posiciones: 1.Handball Puerto San Julián; 2.Asociación Lucho Balonmano (R.Gallegos); 3.Handball 28 de Noviembre; 4.Río Turbio.

