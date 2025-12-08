El creador de Demon Slayer se pasa a la ciencia ficción

Koyoharu Gotouge, e creador de Demon Slayer, acaba de dar un giro brutal: pasa de los cazadores de demonios a ciencia ficción con humor

Cuando creíamos que el universo de Demon Slayer ya lo había dado absolutamente todo, va Koyoharu Gotouge y suelta que su próximo proyecto no tendrá ni katanas, ni demonios, ni entrenamientos al borde del colapso. Nada de eso.

Prepárate porque el creador de Demon Slayer se pasa… a la comedia romántica de ciencia ficción. Sí, has leído bien. Y no, no estás soñando.

Un salto inesperado para el creador de Demon Slayer

La cosa tiene su punto: Koyoharu Gotouge, responsable de que Demon Slayer se convirtiera en uno de los mayores fenómenos del manga / anime moderno, quiere ahora hacer algo que haga reír “hasta que duela el estómago”. Y claro, la idea de pasar del dramatismo sangriento de Tanjiro y Nezuko a marcianitos enamorados da un giro tan brusco que casi puedes oír el rechinar de neumáticos. ¿No te intriga?

Según el propio Gotouge, su intención es zambullirse en una comedia romántica de ciencia ficción al más puro estilo “old school”, con alienígenas entrañables, situaciones absurdas y esa chispa que solo los mangakas que se atreven a cambiar de género logran transmitir. La declaración viene recogida en Demon Slayer Fanbook 2, donde el autor confesó su amor por las películas clásicas de aliens. Vamos, que lo lleva en vena.

Además, no es cualquier anuncio. Llega justo en un momento en el que Demon Slayer está más arriba que nunca: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle ha arrasado en taquilla con más de 768 millones recaudados, y ya hay secuela fechada para 2027 y cierre de trilogía para 2029. Una barbaridad histórica que ni el mismísimo Muzan habría podido detener.

Demon Slayer sigue haciendo historia… pero su creador mira hacia otro lado

Lo curioso es que, aunque muchos soñaban con un posible spin-off o incluso una secuela de Demon Slayer, el propio Gotouge parece estar ya mentalmente en otra galaxia. Literalmente. Y quizá tenga sentido: después de cerrar una historia tan redonda, tan emocional y tan épica, ¿Qué más se puede añadir sin romper la magia? ¿No crees que es mejor dejar las cosas perfectas como están?

Durante años, Demon Slayer se mantuvo en lo más alto gracias a su sencillez bien ejecutada: un chico decidido a salvar a su hermana, una misión imposible, y una colección de Hashira más carismáticos que la mitad de Hollywood junta. Y cuando llegaron las películas, aquello ya fue terreno prohibido para cualquier análisis lógico. Lo de Infinity Castle Part One: Akaza’s Return directamente apuntó al terreno de fenómeno cultural.

Aun así, por mucho que el universo tenga material para un buen puñado de precuelas, la historia previa a los Hashira da para escribir biblias enteras, Gotouge ha dejado claro que ese no es su rumbo inmediato. Y oye, es imposible no sentir cierta emoción pensando en lo próximo. ¿Qué saldrá de una mente que ha creado uno de los shōnen más importantes del siglo y ahora quiere hacer reír con extraterrestres románticos? La mezcla promete.

Una nueva comedia sci-fi que podría marcar tendencia

Aunque lo que plantea Gotouge parezca un volantazo, no es tan raro dentro del manga. Muchos autores cambian radicalmente de tono después de su gran obra, buscando aire fresco o simplemente ganas de probar cosas nuevas. Y si Demon Slayer demostró algo, es que Gotouge sabe contar historias que conectan con la gente, ya sea a través de lágrimas, adrenalina o esperemos carcajadas espaciales.

El legado de Demon Slayer y lo que viene después

No olvidemos que Demon Slayer cerró su manga en 2020, y que, aunque las películas seguirán llegando hasta 2029 cerrando la trilogía final, la historia tal como la conocemos ya está completa. Un final cerrado, limpio y sin posibilidad real de secuela directa. Y quizá eso sea lo mejor: dejar a Tanjiro descansar en paz después de todo lo que ha pasado el pobre.

El universo, eso sí, sigue siendo un tesoro lleno de posibilidades. Y es normal que muchos desearan una ampliación. Pero Gotouge parece tener clarísimo que su creatividad le pide otra cosa. Algo más ligero, más cómico, más marciano. Y conociendo su capacidad para convertir cualquier idea en un fenómeno mundial, nadie va a quitarle ojo a este nuevo proyecto.

Lo que está claro es que, digan lo que digan, Demon Slayer va a seguir presente. ¿Cómo no? Cada vez que alguien mencione a Gotouge, inevitablemente saltará la comparación. Aunque sea un manga romántico con aliens bailando en gravedad cero, alguien dirá: “Oye, ¿y esto está a la altura de Demon Slayer?”. Es inevitable. Es el precio de crear un monstruo cultural.

Pero quizá eso mismo sea parte de la diversión. Gotouge podrá demostrar que no es “la persona que hizo Demon Slayer”, sino un creador capaz de reinventarse a lo grande. Y eso, en un mundo donde muchos autores quedan atrapados por su obra más exitosa, ya es un motivo para celebrar.