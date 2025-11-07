El Coro del Fin del Mundo celebra sus 15 años con conciertos

La Fundación celebra 15 años de trayectoria coral con presentaciones gratuitas en Tolhuin, Río Grande y Ushuaia. Las actividades combinan repertorios clásicos y contemporáneos con un enfoque social y pedagógico que busca ampliar el acceso a la música en toda la provincia.

Este domingo 9 de noviembre, el Coro del Fin del Mundo se presentará en Tolhuin, como parte de un ciclo de conciertos conmemorativos por sus 15 años de historia. La función será en la Parroquia Sagrada Familia a las 20 horas, con entrada libre y gratuita.

Gustavo Zamora, Presidente de la Fundación Coro del Fin del Mundo, detalló que la agenda continúa el 22 de noviembre con una presentación en el Polivalente de Arte de Río Grande, en el marco del Día de la Música, y culminará el 13 de diciembre con un concierto de cierre de año en Ushuaia. “El de Ushuaia fue muy emotivo, y ahora queremos compartir esta celebración con otras ciudades”, señaló.

Zamora destacó que el objetivo del proyecto trasciende lo artístico. “No entendemos al coro como un espectáculo, sino como una experiencia colectiva. Acercar esta práctica a jóvenes, adultos y comunidades enteras forma parte de una visión social y educativa que sostenemos desde el inicio”, afirmó.

La Fundación trabaja en toda la provincia con distintas formaciones corales, programas de inclusión, talleres y acciones comunitarias. En ese sentido, subrayó que cada presentación es también una instancia de construcción de vínculos. “El canto coral es una forma de construir comunidad, de aprender a escuchar, a compartir procesos y espacios”, indicó.

A lo largo de sus 15 años de existencia, el Coro del Fin del Mundo fue reconocido por su labor pedagógica y artística con diversas declaraciones de interés provincial. El repertorio que interpretan incluye obras clásicas y contemporáneas, con arreglos adaptados a los distintos niveles de los coros que integran la Fundación.

“La música es un derecho, y que más personas puedan vivirla desde adentro es lo que da sentido a nuestro trabajo”, concluyó Zamora.