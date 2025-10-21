¡El corazón del turismo argentino late en Córdoba! ¡Votá y sé parte de la historia del turismo argentino!

Mensajero Producciones, la entidad organizadora de los galardones más prestigiosos de la industria turística argentina, anuncia que en 10 días cierra el proceso de votación para la edición 2025 de los Premios Bitácora y, por primera vez en la historia, de los Premios Bitácora Córdoba.

CÓRDOBA.- El evento de premiación se federaliza y se traslada al Centro de Convenciones Córdoba, donde se vivirá una doble jornada histórica: el 25 de noviembre se celebrará la noche de los premios provinciales, y el 26 de noviembre tendrá lugar la gran gala nacional.

El sector elige a sus referentes: cómo participar en la votación

Los Premios Bitácora se distinguen por ser el único reconocimiento de la industria donde los ganadores son elegidos por sus propios pares, lo que garantiza una validación de relevancia. Más de 3000 profesionales del sector —agentes de viajes, operadores, hoteleros y funcionarios— están invitados a ejercer su voto y definir quiénes serán los referentes de 2025.

Canales de votación habilitados:

1. Votación Online (Voto Directo y Accesible): El sector puede acceder a los formularios específicos para cada categoría a través de la web oficial de los Premios Bitácora.

2. Premios Bitácora Nacionales: Para categorías como Mejor Línea Aérea Internacional, Cadena Hotelera o Rentadora de Autos. Link de Votación:

[https://www.premiobitacora.com.ar/?fluent-form=10]

2. Premios Bitácora Córdoba: Enfocados en la excelencia provincial, incluyendo categorías como Agencia de Viajes de Córdoba, Operador Receptivo o Destino Provincial Mejor Promocionado. Link de Votación:

[https://www.premiobitacora.com.ar/?fluent-form=12]

La votación estará abierta hasta el 30 de octubre y los primeros días de noviembre se conocerán los ternados.

Bitácora Córdoba: la consagración de la excelencia local

La creación de los Premios Bitácora Córdoba es un hito que subraya el espíritu federal del evento y acompaña la consolidación de la provincia como sede de grandes eventos. La gala del 25 de noviembre pondrá en valor el esfuerzo de los jugadores que impulsan el posicionamiento de Córdoba en el mapa turístico nacional e internacional, destacando su talento local y la diversidad de su oferta.

Premios Bitácora Nacionales: La Fiesta de la Industria Argentina

La noche del 26 de noviembre reunirá a funcionarios nacionales e internacionales, empresarios y los principales líderes de la actividad para reconocer la labor en categorías que abarcan desde el transporte hasta la hotelería y los operadores. Los Bitácora, nacidos en 2006, han entregado más de 400 galardones, siendo un termómetro indiscutible del rendimiento empresarial y de destinos.

La cuenta regresiva ha comenzado. El sector turístico tiene en sus manos la decisión de elegir a sus nuevos referentes.

¡Votá y sé parte de la historia del turismo argentino!

FUENTE: MENSAJERO PRODUCCIONES