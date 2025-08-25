Nacionales

El consumo de combustibles retrocedió en julio

lunes 25 de agosto de 2025
Diario El Sureño
La venta de combustibles al público cayó tras cuatro meses consecutivos de crecimiento, de acuerdo con un relevamiento privado.

BUENOS AIRES (NA).- Un estudio del portal Surtidores detalló que en julio se comercializó un total de 1.447.866 metros cúbicos, frente a los 1.464.850,95 metros cúbicos del año anterior, por lo que se percibe una caída del 1,16%.

Sin embargo, en comparación con junio del 2025, se registra un incremento del 2,17% (teniendo en cuenta que julio cuenta con 31 días y junio con 30). Los productos Premium continúan demostrando una tendencia de alto crecimiento: 12,53% la nafta y 9% el gasoil G3. En tanto la súper cayó 1,11% y el diesel Grado2, cayó un 12,19%.

De las 24 provincias relevadas, 10 tuvieron índices interanuales positivos, siendo Tierra del Fuego la de mayor recuperación (9,71 por ciento), seguida por Buenos Aires y San Juan (6,23 y 4,95 por ciento).

Entre las que más retrocedieron se destacan nuevamente Tucumán por sexto mes consecutivo con -19,36%, La Rioja -10,46% y CABA con -10,08%.

Entre las empresas, DAPSA se volvió a destacar sobre el resto con una suba interanual de 8,18%, seguida por YPF con 3,45 por ciento. El resto registró caída de ventas, que llegaron hasta 7,37% interanual en el caso de Shell.

El 55,6% de las ventas fueron de YPF, seguida por Shell 23,1%, Axion Energy 11,9%, Puma Energy 5,5%, Dapsa 2,2% y Gulf 1,7%.

