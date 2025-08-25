El consumo de combustibles retrocedió en julio

La venta de combustibles al público cayó tras cuatro meses consecutivos de crecimiento, de acuerdo con un relevamiento privado.

BUENOS AIRES (NA).- Un estudio del portal Surtidores detalló que en julio se comercializó un total de 1.447.866 metros cúbicos, frente a los 1.464.850,95 metros cúbicos del año anterior, por lo que se percibe una caída del 1,16%.

Sin embargo, en comparación con junio del 2025, se registra un incremento del 2,17% (teniendo en cuenta que julio cuenta con 31 días y junio con 30). Los productos Premium continúan demostrando una tendencia de alto crecimiento: 12,53% la nafta y 9% el gasoil G3. En tanto la súper cayó 1,11% y el diesel Grado2, cayó un 12,19%.

De las 24 provincias relevadas, 10 tuvieron índices interanuales positivos, siendo Tierra del Fuego la de mayor recuperación (9,71 por ciento), seguida por Buenos Aires y San Juan (6,23 y 4,95 por ciento).

Entre las que más retrocedieron se destacan nuevamente Tucumán por sexto mes consecutivo con -19,36%, La Rioja -10,46% y CABA con -10,08%.

Entre las empresas, DAPSA se volvió a destacar sobre el resto con una suba interanual de 8,18%, seguida por YPF con 3,45 por ciento. El resto registró caída de ventas, que llegaron hasta 7,37% interanual en el caso de Shell.

El 55,6% de las ventas fueron de YPF, seguida por Shell 23,1%, Axion Energy 11,9%, Puma Energy 5,5%, Dapsa 2,2% y Gulf 1,7%.