El Consulado de Colombia atenderá en Ushuaia

La Secretaría de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales del Gobierno provincial informa que el próximo jueves 9 de octubre se realizará una jornada de Consulado Itinerante de la República de Colombia en la ciudad de Ushuaia. La misma se desarrollará en las instalaciones de la Secretaría de Cultura, ubicada en Deloqui 1465, de 09 h. a 15 h.

Cabe resaltar que esta acción se desarrolla en coordinación con el Consulado General de Colombia en Buenos Aires y está destinada a vecinas y vecinos colombianos residentes en la provincia que necesiten realizar trámites consulares.

Durante la jornada se brindarán, entre otros, los siguientes servicios: expedición de cédulas y pasaportes; autorizaciones de salida de menores; poderes; información sobre apostillas y antecedentes judiciales; fe de vida; entrega de documentos; y consultas generales.

Se recomienda concurrir con documentación personal vigente y, en lo posible, revisar con anticipación los requisitos específicos de cada trámite para agilizar la atención. Para consultas previas, las y los interesados pueden escribir al Consulado General de Colombia en Buenos Aires: cbuenosaires@cancilleria.gov.co.