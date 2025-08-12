El Consejo de la Magistratura no pudo avanzar en la causa del juez Andrés Leonelli

Al recibir respuestas poco claras sobre la denuncia contra el camarista por tenencia de pornografía infantil, los consejeros pidieron que remitan todas las actuaciones para evaluar si deben tomar intervención.

USHUAIA.- El Consejo de la Magistratura encontró contradicciones en la contestación que solicitó a la Fiscalía y al Juzgado de Instrucción, respecto a la causa penal que se le inició al juez Andrés Leonelli, quien está imputado por el presunto delito de tenencia de material con contenido de pornografía infantil; por lo tanto resolvió que le sean giradas copias de todas las actuaciones.

Así fue resuelto en un encuentro virtual que mantuvo el cuerpo colegiado que preside la jueza Edith Miriam Cristiano, la que contó con la presencia de todos los consejeros, menos la del fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, quien adelantó que no podía participar de la misma a pesar que no era presencial.

El caso del juez Leonelli fue el último que fue tratado en la reunión de este lunes. Allí, según consta en el acta que se conformó, recibidas las respuestas de los oficios, se ponen a consideración de los consejeros. Dada las contradicciones que surgen de esas contestaciones (tanto respecto de la situación procesal del magistrado, como así también de la fecha en la que se han considerado los elementos de prueba), se resuelve, por unanimidad, requerir copia de las actuaciones desde su inicio y hasta la fecha de recepción del oficio que la solicita.

El pedido es “con el propósito de reunir los elementos necesarios que le permitan al Consejo de la Magistratura cumplir la función constitucionalmente asignada, en cuanto a la procedencia o no, de disponer la investigación de magistrado”.

De esta manera se sigue dilatando una intervención del Consejo de la Magistratura respecto a la grave causa penal que salpica al integrante de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de Ushuaia.

Otros temas

De acuerdo a los temas previstos en el orden del día, los consejeros prestaron conformidad a la propuesta del Superior Tribunal de Justicia de designar a Analía Albeiro en el cargo de secretaria del Juzgado Correccional del Distrito Judicial Sur.

Además, se dispuso la apertura del llamado a concurso para cubrir el cargo de titular del Juzgado Correccional de Ushuaia, el cual quedó vacante tras la renuncia de Felicitas Maiztegui Marcó, quien accedió al beneficio jubilatorio, justo en momentos que fue protagonista de un hecho escandaloso al ser parte de un incidente vial y tener un comportamiento no acorde a la investidura que ostentaba.

Respecto al concurso para cubrir un cargo de juez de Familia y Minoridad en Ushuaia, los consejeros fueron informados sobre la decisión de la postulante, Ana Jesica Larsen, de la ciudad de Bahía Blanca, de desistir de seguir participando del mismo.

La reunión del Consejo de la Magistratura fue presidida por la jueza Edith Miriam Cristiano.

Estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Paulo Agustín Tita; el legislador Federico Greve; la legisladora María Victoria Vuoto; Verónica Ruth Muchnik, representantes de los abogados de Río Grande; y Santiago Martín D’Angelo, representante de los abogados de Ushuaia.