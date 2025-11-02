El Concejo de Tolhuin celebró su 7ma Sesión Ordinaria

En un clima de trabajo colaborativo, el Concejo Deliberante de Tolhuin llevó adelante su Séptima Sesión Ordinaria, abordando una agenda amplia que incluyó temas vinculados a la educación, la cultura, la identidad local y el fortalecimiento del sector emprendedor.

TOLHUIN.- Uno de los momentos destacados de la jornada fue la declaración de interés educativo y cultural municipal para la revista “Auken”, publicación institucional del CENS Nº2, que desde hace más de 15 años impulsa la formación de jóvenes y adultos en la ciudad.

La iniciativa, presentada por los concejales Matías Rodríguez Ojeda, Jeannette Alderete, Rosana Taberna y Marcelo Muñoz, reconoce el valor del proyecto como herramienta de integración y construcción de identidad tolhuinense.

Durante la sesión, la directora del CENS Nº2, Marisa Alegre, agradeció el acompañamiento del cuerpo y destacó:

“Este reconocimiento es un premio al esfuerzo colectivo de docentes y estudiantes, y una muestra de que la educación de jóvenes y adultos cuenta con el apoyo institucional que merece”.

En el mismo encuentro, se aprobó una ordenanza que incorpora la Fiesta Provincial del Gaucho Fuegino al calendario anual de celebraciones del municipio, buscando fortalecer la oferta cultural y turística de Tolhuin. Los concejales resaltaron el trabajo de las agrupaciones tradicionalistas y de quienes mantienen viva esta celebración que, desde hace más de dos décadas, forma parte del patrimonio fueguino.

Por otra parte, el cuerpo deliberativo acompañó la declaración de interés municipal y popular del Premio “Mujer Empresaria de Tierra del Fuego”, distinción impulsada por la Cámara de Comercio de Ushuaia que reconoce el liderazgo y la participación activa de mujeres en el ámbito empresarial y emprendedor.

Durante la sesión también se aprobaron pedidos de informes al Departamento Ejecutivo Municipal, referidos a la planta de personal del sector público y a los contratos vigentes de medios de difusión.

Además, se giró a la Comisión N°1 de Hacienda, Presupuesto y Cuentas el proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2026 del Municipio local.