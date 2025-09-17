El concejal Valter Tavarone solicitó licencia por 60 días

El alejamiento es debido a problemas de salud. La decisión fue comunicada el lunes a la Presidencia del Concejo. En su reemplazo asumirá Nelson Buchs.

USHUAIA.- El concejal Valter Tavarone oficializó ayer su alejamiento temporario de la actividad legislativa por motivos de salud, informado este lunes a la presidenta del cuerpo deliberativo Gabriela Muñiz Siccardi.

El concejal de Somos Fueguinos publicó un video a través de las redes sociales en el que anunció la decisión: “Hoy lamento tener que comunicarles que haré uso de una licencia especial como concejal sin goce de haberes del 22 de septiembre al 22 de noviembre para dedicarme a un tratamiento y recuperación de mi salud”, indicó Tavarone.

“Esta licencia se pide por 60 días y en el ínterin me reemplazará quien me sigue en el orden de lista conforme al acta número 8 de la Junta Electoral, el señor Nelson Buchs, habida cuenta que no podemos dejar durante este periodo de mi ausencia que el bloque deje de ejercer su representación legítima en el Concejo Deliberante”, destacó.

Finalmente, visiblemente triste, el Edil expresó: “Les agradezco el acompañamiento y seguramente en el mes de noviembre nos volveremos a encontrar para seguir trabajando siempre junto a ustedes”.

Se estima que la semana próxima el Concejo convoque a sesión especial para tomar juramento a Nelson Buchs.