El Colegio Guevara ganó “Reciclá y Viajá”

En el marco de Juvenday, la jornada organizada por la Dirección de Juventudes para celebrar el Día de la Primavera y del Estudiante en el Espacio Joven AGP, se dieron a conocer los ganadores de “Reciclá y Viajá”, programa destinado a los anteúltimos años de los colegios secundarios.

RIO GRANDE.- En esta edición, el primer lugar fue para el Colegio Dr. Ernesto Guevara, el segundo puesto para la Escuela Agrotécnica Misión Salesiana, y el tercer lugar lo obtuvo el Colegio Don Bosco.

A lo largo del programa, los estudiantes lograron recolectar 1.049 kg de latas y 14.392 kg de botellas plásticas, contribuyendo activamente al cuidado del ambiente y reforzando su compromiso con construir una ciudad más sustentable.

Además, más allá de los ganadores, la recicladora Ingenio Verde adquirirá todo el material recolectado, lo que permitirá que los colegios participantes reciban un beneficio económico por el esfuerzo realizado durante el concurso.

“Este programa muestra que nuestras juventudes son protagonistas en la construcción de una Río Grande más limpia y sustentable, trabajando junto a sus familias por el cuidado de la ciudad”, expresó Débora Galichini, subsecretaria de Participación Ciudadana.