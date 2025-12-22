El clima hizo demorar el relevo de Bases Antárticas

Se completó el recambio de ambas dotaciones y trasladó a la Base Marambio a los invernantes. La operación se vio retrasada durante tres días debido a condiciones meteorológicas adversas.

USHUAIA (La Gaceta Marinera).- En el marco de la primera etapa de la Campaña Antártica de Verano 2025/26, el personal del rompehielos ARA “Almirante Irizar” concretó el viernes el recambio del personal de invernada de las Bases Antárticas Conjuntas Esperanza y Petrel.

La operación se vio retrasada durante tres días debido a condiciones meteorológicas adversas, que obligaron al buque a permanecer en el Estrecho Antartic, realizando un circuito hipódromo para mantener su posición.

La situación climática se caracterizó por un cielo cubierto de nubosidad, vientos regulares, neblina y ventiscas que impedían la visibilidad a los pilotos para cumplir con la operación.

Finalmente, durante la madrugada se produjo una ventana meteorológica favorable que permitió al helicóptero Sea King realizar cuatro vuelos, en los que se trasladó a la dotación entrante y saliente de la Base Esperanza, junto con su equipaje y al denominado Grupo Playa.

En cuanto a la Base Petrel, se realizaron solo dos vuelos, suficientes para realizar el traspaso de la dotación junto con sus pertenencias. El personal saliente de ambas bases fue trasladado a la Base Antártica Conjunta Marambio para retornar al continente a bordo de un avión C-130 Hércules.

Base Antártica Esperanza

La Base Antártica Conjunta Esperanza, ubicada en la bahía homónima, se distingue por ser la única donde viven familias. Cuenta con escuela, hospital, Registro Civil y servicios, consolidando de esta forma la presencia argentina.

Fue fundada en 1952 y operada ininterrumpidamente para investigación científica y soberanía, siendo un verdadero hogar en el continente blanco con personal militar y civil.

En el caso del personal militar, su principal objetivo es brindar apoyo a la actividad científica y realizar reparaciones para luego poder transitar la invernada.

En esta oportunidad, el Teniente Coronel Fernando Sosa, que cumplirá el rol de Jefe de la Base durante 2026, señaló que una de las actividades previstas será la planificación de un ejercicio combinado con la base chilena General Bernardo O’Higgins, donde en un punto intermedio entre ambas bases se reunirán dos patrullas de apoyo para adiestrarse respecto al rescate en grietas.