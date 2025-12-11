El Clementino, en dos días

El sábado 13 (14:00/16:30/19:00) y el domingo 14 (10:00/15:00/17:30), en el Comité de la UCR (Elcano 681), el Club de Ajedrez local hará disputar el Torneo Clausura Nelfo Clementino.

RIO GRANDE.- El sábado 13 (14:00/16:30/19:00) y el domingo 14 (10:00/15:00/17:30), en el Comité de la UCR (Elcano 681), el Club de Ajedrez local hará disputar el Torneo Clausura Nelfo Clementino (suizo, 6 rondas, 45’ + 15”, válido para el ELO), para Primera categoría –por un lado- y para 2da., 3ra., Sub 16, 12 y 10 –por otra-. El valor de la inscripción es de $ 3.000 (socios) y $ 6.000 (no socios). Informes: (2964) 529761. Habrá trofeos en Absoluto, y medallas en las categorías, además de merienda con facturas de La Fueguina.