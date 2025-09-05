El Clausura, en la Margen Sur

Con cuatro partidos, a partir de las 11:00, proseguirá mañana –nuevamente en el gimnasio Municipal de la Margen Sur- el Campeonato Clausura 2025 de la Comisión de Handball Tierra del Fuego (ComHandTdF).

RIO GRANDE.- En esta segunda fecha debutarán Real Madrid Amarillo y Sergio Andrade (Zona A femenina), y más adelante lo harán las capitalinas de Centro Galicia, Las Cuervas del Fin del Mundo (por el mismo sector) y HAF (Zona B).

En varones (2 ruedas) habrá semifinales y final (éstas al mejor de 3 juegos); y en mujeres (1 rueda), Copa de Oro (los 1° y 2° de cada sector), y Copa de Plata (3° y 4° de cada Grupo).

El valor de la entrada consistirá en un alimento para perro, correas, collares, sobrecitos de comida, polenta, arroz o fideos. Lo recaudado será donado a la Protectora Bienestar Animal.

CLAUSURA 2025 (2° FECHA)

Hora Categoría Z Partido

11:00 Femenina A Real Madrid Amarillo-Sergio Andrade

12:30 Femenina B Hay Vida en Jesús-Universitario

14:00 Femenina B Real Madrid Azul-San Martín

15:30 Masculina – Real Madrid Azul-Universitario

POSICIONES * FEMENINO (ZONA B)

P/Equipo Pt. J G E P Gf Prom. Gf Prom. Df.

1.Universitario 3 1 1 0 0 31 31,00 17 17,00 +14

2.Real Madrid Azul 3 1 1 0 0 31 31,00 18 18,00 +13

3.Hay Vida en Jesús 0 1 0 0 1 18 18,00 31 31,00 -13

4.San Martín 0 1 0 0 1 17 17,00 31 31,00 -14

x.HAF (Ushuaia) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

POSICIONES * MASCULINO (ZONA UNICA)

P/Equipo Pt. J G E P Gf Prom. Gf Prom. Df.

1.Universitario 3 1 1 0 0 44 44,00 32 32,00 +12

2.San Martín 3 1 1 0 0 32 32,00 30 30,00 +2

3.Real Madrid Azul 0 1 0 0 1 30 30,00 32 32,00 -2

4.Real Madrid Amarillo 0 1 0 0 1 32 32,00 44 44,00 -12