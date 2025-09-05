Deportes

El Clausura, en la Margen Sur

Con cuatro partidos, a partir de las 11:00, proseguirá mañana –nuevamente en el gimnasio Municipal de la Margen Sur- el Campeonato Clausura 2025 de la Comisión de Handball Tierra del Fuego (ComHandTdF).

RIO GRANDE.- En esta segunda fecha debutarán Real Madrid Amarillo y Sergio Andrade (Zona A femenina), y más adelante lo harán las capitalinas de Centro Galicia, Las Cuervas del Fin del Mundo (por el mismo sector) y HAF (Zona B).

En varones (2 ruedas) habrá semifinales y final (éstas al mejor de 3 juegos); y en mujeres (1 rueda), Copa de Oro (los 1° y 2° de cada sector), y Copa de Plata (3° y 4° de cada Grupo).

El valor de la entrada consistirá en un alimento para perro, correas, collares, sobrecitos de comida, polenta, arroz o fideos. Lo recaudado será donado a la Protectora Bienestar Animal.

CLAUSURA 2025 (2° FECHA)

Hora   Categoría       Z         Partido

11:00   Femenina        A         Real Madrid Amarillo-Sergio Andrade

12:30   Femenina        B         Hay Vida en Jesús-Universitario

14:00   Femenina        B         Real Madrid Azul-San Martín

15:30   Masculina       –          Real Madrid Azul-Universitario

POSICIONES * FEMENINO (ZONA B)

P/Equipo        Pt.       J          G         E         P         Gf       Prom.  Gf       Prom.  Df.

1.Universitario           3          1          1          0          0          31        31,00   17        17,00   +14

2.Real Madrid Azul   3          1          1          0          0          31        31,00   18        18,00   +13

3.Hay Vida en Jesús  0          1          0          0          1          18        18,00   31        31,00   -13

4.San Martín              0          1          0          0          1          17        17,00   31        31,00   -14

x.HAF (Ushuaia)        0          0          0          0          0          0          0          0          0          0

POSICIONES * MASCULINO (ZONA UNICA)

P/Equipo        Pt.       J          G         E         P         Gf       Prom.  Gf       Prom.  Df.

1.Universitario           3          1          1          0          0          44        44,00   32        32,00   +12

2.San Martín              3          1          1          0          0          32        32,00   30        30,00   +2

3.Real Madrid Azul   0          1          0          0          1          30        30,00   32        32,00   -2

4.Real Madrid Amarillo        0          1          0          0          1          32        32,00   44                                   44,00   -12     

