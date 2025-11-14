El Clausura, en el CeNARD y por TyC Sport Play

Finalmente serán 42 los representantes de la Asociación de Taekwondo Chacra IV que durante el fin de semana competirán en el Campeonato Nacional Clausura de la Confederación Argentina de Taekwondo (CAT), en el CeNARD porteño.

RIO GRANDE.- Hoy se efectuará el pesaje de los Danes (cinturones negros), quienes concursarán mañana, jornada en la cual subirán a la balanza los cinturones rojos, los que recién el domingo pisarán sus correspondientes áreas de lucha.

Varios es estos deportistas buscarán reeditar los logros alcanzados el 24 de mayo pasado, cuando el Nacional Apertura tuvo lugar en el Anexo del Microestadio Provincial, en el barrio YPF de Río Grande.

NACIONAL CLAUSURA* ASOCIACION CHACRA IX

Danes (11): Adultos (4): Chiara Duarte (-57), Augusto Fernández (-67), Santino Molinas (-74) y Nicolás Fernández (-87). Juveniles (1): Mora Alarcón (-44). Master (1): Ulises Abelaz (-80). Cadetes (4): Kiara Muñoz (-44), Elina Soto (-51), Máximo Quiroga (-57) y Leandro Castillo (-61). PreCadetes A (1): Francesco Donelli (-40).

Cinturones Rojos (31): Adultos (2): -63 Leandro Rodríguez (-63) y Leonel Villar (-74). Juveniles (11): Martina Miranda (-42), Aimé Giménez (-49), Enzo Gómez (-51), Gonzalo Chaile (-51), Mía Velázquez (-52), Romeo Cayún (-55), Tiago Cazón (-55), Lautaro Zotto (-63), Marcelo Gómez (-63), Dante Oyarzun (-73) y Geremías Cuadra (-73). Cadetes (12): Ciro Muñoz (-41), Uriel Romero (-45), Wuadalupe Katalay (-47), Ciara De Almeida (-47), Ana Sandoval (-51), Yamila Fernández (-51), Fernando Ramírez (-53), Liz Alderete (-59), Daniela Ríos (-59), Katiana Treppo (+59), Valentina López (+59), y Mía Barrientos (+59). PreCadetes A (3): Agustín Sibauti (-30), Theo Kog (-35) y Valentina Martínez (35). PreCadetes B (3): Luna Chacón (-30), Renata Cejas (-35) y Margarita Treppo (+35). Entrenadores (6): Ulises Abelaz, Naghyb Arévalos, Nicolás Fernández, Alan Ojeda, Angeles Pandolfi y Brenda Serdán. Arbitros Nacionales (2): Celeste Mencia y Leonel Vallejos.