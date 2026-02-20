El cierre para Argentina

Mañana, desde las 7:00 de nuestro país, Franco dal Farra participará en la prueba de 50 kilómetros de esquí de fondo (Estilo Libre), en la que será la última participación argentina en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

RIO GRANDE.- En el listado adjunto aparecen los resultados anteriores, donde está la juvenil fueguina Nicole Begué, en esquí alpino (17° en la combinada, junto a Francesca Baruzzi; 22° en el Super Gigante; 30° en el Descenso; y abandonó en el Slalom Gigante).

El medallero lo encabeza Noruega, con 34 preseas (16 oros, 8 platas y 10 bronces; seguido por Estados Unidos (9-12-6) e Italia (9-5-12), con 27 y 26, respectivamente.