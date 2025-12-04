El CIERG llevó adelante el acto de cierre del ciclo lectivo

El Colegio Integral de Educación Río Grande (CIERG) realizó la ceremonia de clausura de su Ciclo Lectivo con un evento que incluyó el tradicional cambio de abanderados y múltiples reconocimientos. Las autoridades, docentes y familias destacaron el esfuerzo conjunto de la comunidad educativa.

RIO GRANDE.- El Colegio Integral de Educación Río Grande (CIERG) celebró el Acto de Cierre del Ciclo Lectivo 2025, fruto de una «ardua tarea» que involucró a estudiantes, docentes, personal no docente, directivos y familias. La ceremonia sirvió como broche de oro para despedir a la Promoción 2025 y reconocer la excelencia académica y humana.

El acto fue presidido por el Rector del Colegio, Ingeniero Mario Félix Ferreyra, y el Director Académico, Ingeniero Francisco Álvarez. Acompañaron también el Director de Relaciones Estudiantiles, Profesor Gustavo Javier Tielens, y el Secretario del Colegio, Señor Claudio Javier Spahr. Además, el evento contó con la presencia de autoridades de diversas instituciones, incluyendo la FUNDATEC, la Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el Instituto Superior de Ciencias Empresariales y Sociales, el Profesorado Río Grande, la Escuela Austral de Enseñanza Bilingüe y el Jardín de Infantes Rosarito Vera.

Emoción y relevo de símbolos

Uno de los momentos de mayor solemnidad fue el Traspaso de la Bandera de Ceremonias. Por su mérito académico, el nuevo abanderado es Gaspar Méndez Ameri. Las Escoltas para el próximo Ciclo Lectivo serán Mateo Valentino Cabral (1era) y Ulises Barrera (2da). Tras el traspaso, los abanderados y escoltas salientes fueron invitados a colocar las banderas y estandartes en sus respectivos pies, acompañando el resto de la jornada.

La despedida a los egresados estuvo a cargo de las palabras de los estudiantes de 5to Año, Constanza Alvarado Haro, Román Díaz y Mateo Uribe, quienes vieron partir a sus compañeros «hacia un futuro que se vislumbra venturoso». En representación de los que finalizan su paso por el CIERG, hablaron Lucía Redondo y Malena García Matoski.

Premios y distinciones por mérito

La ceremonia continuó con la entrega de premios al «logro académico y humano». Se reconoció el esfuerzo y la voluntad puesta de manifiesto en cada etapa.

La máxima distinción al mejor promedio de la Promoción 2025 de los seis años de trayectoria escolar resultó en un inédito empate.