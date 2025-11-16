El ciclo de streaming “Industria en Vivo” abordó la industria alimentaria

El Ministerio de Producción y Ambiente, llevó adelante el segundo episodio del ciclo de streaming “Industria en Vivo”, un espacio destinado al intercambio directo con el sector privado y sus protagonistas.

En esta edición, el encuentro virtual se centró en la industria alimentaria, donde participaron como invitados Luis Bernal, gerente de Producción de Gastronomía del Sur (GDS), y Agustín Duval, socio de la Planta de Crustáceos Tierra del Fuego (CTF).

Tras la emisión, la secretaria Alejandra Man destacó la oportunidad de conocer en profundidad los desarrollos que ambas empresas impulsan en la provincia. En tal sentido, subrayó la importancia de apostar al valor agregado de los productos, señalando que “GDS y CTF son dos buenos ejemplos del crecimiento de esta actividad en Tierra del Fuego, y de cómo contribuye a fortalecer la economía regional y local, la exportación y la generación de divisas”.

Man sostuvo además que la industria alimentaria “es un sector con amplio potencial en la provincia, en el que estamos dando los primeros pasos. Su desarrollo implica incorporación de conocimiento, tecnología, empleo genuino y nuevos servicios vinculados a esta cadena productiva”.

Asimismo, la funcionaria destacó el trabajo conjunto con la Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME y la Secretaría de Pesca y Acuicultura, dependientes del Ministerio de Producción y Ambiente, en el diseño de políticas y programas destinados a fortalecer al sector, brindar asistencia técnica y mejorar los procesos productivos.

Finalmente, Man remarcó que “conocer la industria fueguina tiene un valor inmenso, porque permite a la comunidad saber que se están elaborando productos frescos para el consumo local. Esta actividad representa grandes oportunidades y desafíos, bajo la premisa de ‘Conocer para Defender” lo que es nuestro’”.